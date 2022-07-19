https://ria.ru/20220719/obstrel-1803483879.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:52

2022-07-19T15:52

2022-07-19T15:55

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ситуация в днр и лнр