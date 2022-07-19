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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:52
2022-07-19T15:52
2022-07-19T15:55
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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ситуация в днр и лнр
15:52 19.07.2022 (обновлено: 15:55 19.07.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибра 152 миллиметра