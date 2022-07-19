https://ria.ru/20220719/obstrel-1803453713.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск

Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск, выпустив по ним девять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:09

2022-07-19T14:09

2022-07-19T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

докучаевск

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск, выпустив по ним девять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра; 13.40 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк (днр)

докучаевск

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в мире, петровский район, донецк (днр), докучаевск, сцкк, ситуация в днр и лнр