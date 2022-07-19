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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803453713.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск
Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск, выпустив по ним девять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:09
2022-07-19T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
докучаевск
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск, выпустив по ним девять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра; 13.40 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецк (днр), докучаевск, сцкк, ситуация в днр и лнр
14:09 19.07.2022 (обновлено: 14:22 19.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск

ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Петровскому району Донецка и Докучаевску

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Петровский район Донецка и Докучаевск, выпустив по ним девять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра; 13.40 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)ДокучаевскСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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