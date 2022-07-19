12:39 19.07.2022 (обновлено: 12:57 19.07.2022)
ВСУ при обстреле Херсона попали в Антоновский мост
Замглавы администрации: ВСУ при обстреле Херсона попали в Антоновский мост через Днепр
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. При обстреле Херсона есть попадания в Антоновский мост, но транспортный переход функционирует, жертв среди населения нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинская армия выпустила днем во вторник по Херсону шесть ракет, пять сбили, одна упала в районе Антоновского моста, последствия разрушений выясняются, сообщали ранее РИА Новости в администрации региона.
"По мосту был нанесен удар. Есть попадания. Мост функционирует. Жертв и разрушений нет. Ударили без последствий для жизни людей", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.