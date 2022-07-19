https://ria.ru/20220719/obstrel-1803422775.html

ВСУ при обстреле Херсона попали в Антоновский мост

ВСУ при обстреле Херсона попали в Антоновский мост - РИА Новости, 19.07.2022

ВСУ при обстреле Херсона попали в Антоновский мост

При обстреле Херсона есть попадания в Антоновский мост, но транспортный переход функционирует, жертв среди населения нет, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:39

2022-07-19T12:39

2022-07-19T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. При обстреле Херсона есть попадания в Антоновский мост, но транспортный переход функционирует, жертв среди населения нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинская армия выпустила днем во вторник по Херсону шесть ракет, пять сбили, одна упала в районе Антоновского моста, последствия разрушений выясняются, сообщали ранее РИА Новости в администрации региона."По мосту был нанесен удар. Есть попадания. Мост функционирует. Жертв и разрушений нет. Ударили без последствий для жизни людей", - сказал РИА Новости Стремоусов.Антоновский мост через Днепр — автомобильно-пешеходный, соединяет Херсон с левобережной частью области.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/kherson-1801909647.html

https://ria.ru/20220719/himars-1803419254.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина