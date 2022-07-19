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Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803387461.html
Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:36
2022-07-19T11:08
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
украина
климовский район
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела повреждены участок автодороги. На месте работают оперативные службы", — говорится в записи.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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брянская область
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брянская область, происшествия, украина, климовский район, россия, ситуация в днр и лнр
10:36 19.07.2022 (обновлено: 11:08 19.07.2022)
 
Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Губернатор Богомаз: село Новые Юрковичи Брянской области обстреляли со стороны Украины

© РИА Новости / Федор Ловчанский / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне в Брянской области
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Федор Ловчанский
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Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела повреждены участок автодороги. На месте работают оперативные службы", — говорится в записи.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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