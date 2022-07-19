10:36 19.07.2022 (обновлено: 11:08 19.07.2022)
Село Новые Юрковичи в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Губернатор Богомаз: село Новые Юрковичи Брянской области обстреляли со стороны Украины
© РИА Новости / Федор Ловчанский / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне в Брянской области
Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне в Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела повреждены участок автодороги. На месте работают оперативные службы", — говорится в записи.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.