https://ria.ru/20220719/obstrel-1803350009.html

В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 19.07.2022

В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Следственный комитет РФ расследует факт гибели мужчины в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T00:29

2022-07-19T00:29

2022-07-19T00:29

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт гибели мужчины в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что 18 июля в результате обстрела со стороны Украины в поселке Верхнеторецкое погиб мужчина, а из-за обстрела Куйбышевского района Донецка женщина получила ранение.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220718/obstrel-1803234325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика