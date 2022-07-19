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В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803350009.html
В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина
В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 19.07.2022
В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина
Следственный комитет РФ расследует факт гибели мужчины в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:29
2022-07-19T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт гибели мужчины в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что 18 июля в результате обстрела со стороны Украины в поселке Верхнеторецкое погиб мужчина, а из-за обстрела Куйбышевского района Донецка женщина получила ранение.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803234325.html
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в мире, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика
00:29 19.07.2022
 
В Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

СК России расследует факт гибели мужчины в Верхнеторецком из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт гибели мужчины в Верхнеторецком в ДНР из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 18 июля в результате обстрела со стороны Украины в поселке Верхнеторецкое погиб мужчина, а из-за обстрела Куйбышевского района Донецка женщина получила ранение.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий ВФУ в отношении мирного населения Донбасса... Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку указанным фактам и действиям причастных к этому лиц", - говорится в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 15:17Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
 
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