https://ria.ru/20220719/nikolaev-1803511459.html
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ
Расположенный на юге Украины город Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:04
2022-07-19T17:04
2022-07-19T17:04
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
киев
в мире
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расположенный на юге Украины город Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима."Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".По словам губернатора, подконтрольные Киеву власти планируют "мероприятия по комендантскому часу, обработке", в ходе которых они "закроют город на несколько дней" и "пойдут по домам и отработают нехороших людей".Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
https://ria.ru/20220718/khaker-1803121393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаевская область, киев, в мире, украина
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Николаеве хотят провести рейд для выявления людей, сотрудничающих с Россией