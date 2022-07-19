https://ria.ru/20220719/nikolaev-1803511459.html

В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ

В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2022

В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ

Расположенный на юге Украины город Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:04

2022-07-19T17:04

2022-07-19T17:04

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

киев

в мире

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расположенный на юге Украины город Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима."Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".По словам губернатора, подконтрольные Киеву власти планируют "мероприятия по комендантскому часу, обработке", в ходе которых они "закроют город на несколько дней" и "пойдут по домам и отработают нехороших людей".Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.

https://ria.ru/20220718/khaker-1803121393.html

россия

николаевская область

киев

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаевская область, киев, в мире, украина