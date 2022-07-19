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В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/nikolaev-1803511459.html
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2022
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ
Расположенный на юге Украины город Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:04
2022-07-19T17:04
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
киев
в мире
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расположенный на юге Украины город Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима."Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".По словам губернатора, подконтрольные Киеву власти планируют "мероприятия по комендантскому часу, обработке", в ходе которых они "закроют город на несколько дней" и "пойдут по домам и отработают нехороших людей".Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
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россия
николаевская область
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россия, николаевская область, киев, в мире, украина
17:04 19.07.2022
 
В Николаеве хотят выявить людей, сотрудничающих с Россией, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Николаеве хотят провести рейд для выявления людей, сотрудничающих с Россией

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расположенный на юге Украины город Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима.
"Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".
По словам губернатора, подконтрольные Киеву власти планируют "мероприятия по комендантскому часу, обработке", в ходе которых они "закроют город на несколько дней" и "пойдут по домам и отработают нехороших людей".
Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьКиевВ миреУкраина
 
 
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