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В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького - РИА Новости, 19.07.2022
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В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького
В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького - РИА Новости, 19.07.2022
В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького
Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:42
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nike, inc.
россия
москва
парк культуры имени горького
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает корреспондент РИА Новости.На сайте парка появилась информация о том, что центр больше не работает."Nike Box закрыт", - говорится в разделе, посвященном центру.В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
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nike, inc., россия, москва, парк культуры имени горького
13:42 19.07.2022 (обновлено: 13:43 19.07.2022)
 
В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького

Nike закрыла свой тренировочный центр Nike Box в Парке Горького в Москве

© КБ СтрелкаКультурно-спортивный центр Nike Box Msk
Культурно-спортивный центр Nike Box Msk
© КБ Стрелка
Культурно-спортивный центр Nike Box Msk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает корреспондент РИА Новости.
На сайте парка появилась информация о том, что центр больше не работает.
"Nike Box закрыт", - говорится в разделе, посвященном центру.
В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.
Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
Магазин Nike в торговом центре Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 14:28
Nike уходит из России
 
Nike, Inc.РоссияМоскваПарк культуры имени Горького
 
 
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