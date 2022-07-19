https://ria.ru/20220719/nike-1803445764.html
В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького
В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького - РИА Новости, 19.07.2022
В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького
Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:42
2022-07-19T13:42
2022-07-19T13:43
nike, inc.
россия
москва
парк культуры имени горького
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает корреспондент РИА Новости.На сайте парка появилась информация о том, что центр больше не работает."Nike Box закрыт", - говорится в разделе, посвященном центру.В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
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nike, inc., россия, москва, парк культуры имени горького
13:42 19.07.2022 (обновлено: 13:43 19.07.2022)
В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького
Nike закрыла свой тренировочный центр Nike Box в Парке Горького в Москве
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает корреспондент РИА Новости.
На сайте парка появилась информация о том, что центр больше не работает.
"Nike Box закрыт", - говорится в разделе, посвященном центру.
В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.
Американская компания Nike Inc
. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон
, США
).