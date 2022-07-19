https://ria.ru/20220719/nike-1803445764.html

В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького

В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького - РИА Новости, 19.07.2022

В Москве закрылся тренировочный центр Nike Box в Парке Горького

Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:42

2022-07-19T13:42

2022-07-19T13:43

nike, inc.

россия

москва

парк культуры имени горького

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания Nike закрыла свой культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные тренировки, передает корреспондент РИА Новости.На сайте парка появилась информация о том, что центр больше не работает."Nike Box закрыт", - говорится в разделе, посвященном центру.В конце июня компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в стране, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

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nike, inc., россия, москва, парк культуры имени горького