https://ria.ru/20220719/nft-1803454015.html
Китайская компания готовится выпустить NFT Плющенко "Король льда"
Китайская компания готовится выпустить NFT Плющенко "Король льда" - РИА Новости, 19.07.2022
Китайская компания готовится выпустить NFT Плющенко "Король льда"
Китайская компания Beijing Global Dynamic Media готовится выпустить NFT российского фигуриста Евгения Плющенко, коллекция токенов получит название "Король... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:33
2022-07-19T17:33
2022-07-19T17:33
культура
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культура
китай
анна щербакова
евгений плющенко
технологии
спорт
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Китайская компания Beijing Global Dynamic Media готовится выпустить NFT российского фигуриста Евгения Плющенко, коллекция токенов получит название "Король льда", сообщил РИА Новости генеральный директор компании Линь Цзюнь.NFT – это невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта. Он хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность таких NFT-токенов в том, что их нельзя подделать или размножить, но можно продать в таком формате, как картины, музыку, так и разнообразные мемы и другое."В скором времени мы намерены выпустить NFT Евгения Плющенко "Король льда"… Я думаю, что другие российские спортсмены также могут изучить возможности в этой сфере, например такие спортсмены, как Александра Трусова", – заявил Линь Цзюнь.Он отметил, что они готовы помочь российским спортсменам попробовать себя в сфере NFT в Китае.В июне Beijing Global Dynamic Media вместе с платформой Geetaverse выпустили NFT олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Анны Щербаковой. Продажи токенов российский фигуристки достигли отметки в 1,6 миллиона юаней (237,5 тысячи долларов), что стало рекордом в Китае для одного человека из спортивной индустрии.
https://rsport.ria.ru/20220719/scherbakova-1803385131.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, культура, китай, анна щербакова, евгений плющенко, технологии, спорт, блокчейн
Китайская компания готовится выпустить NFT Плющенко "Король льда"
Китайская компания хочет выпустить NFT Плющенко, токены получат название "Король льда"
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Китайская компания Beijing Global Dynamic Media готовится выпустить NFT российского фигуриста Евгения Плющенко, коллекция токенов получит название "Король льда", сообщил РИА Новости генеральный директор компании Линь Цзюнь.
NFT – это невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта. Он хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность таких NFT-токенов в том, что их нельзя подделать или размножить, но можно продать в таком формате, как картины, музыку, так и разнообразные мемы и другое.
"В скором времени мы намерены выпустить NFT Евгения Плющенко "Король льда"… Я думаю, что другие российские спортсмены также могут изучить возможности в этой сфере, например такие спортсмены, как Александра Трусова", – заявил Линь Цзюнь.
Он отметил, что они готовы помочь российским спортсменам попробовать себя в сфере NFT в Китае.
В июне Beijing Global Dynamic Media вместе с платформой Geetaverse выпустили NFT олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Анны Щербаковой. Продажи токенов российский фигуристки достигли отметки в 1,6 миллиона юаней (237,5 тысячи долларов), что стало рекордом в Китае для одного человека из спортивной индустрии.