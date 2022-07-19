https://ria.ru/20220719/nerpa-1803533763.html

В Петербурге в Ладожское озеро выпустили спасенного детеныша нерпы

В Петербурге в Ладожское озеро выпустили спасенного детеныша нерпы - РИА Новости, 19.07.2022

В Петербурге в Ладожское озеро выпустили спасенного детеныша нерпы

Спасенного в Санкт-Петербурге детеныша ладожской кольчатой нерпы выпустили в Ладожское озеро после лечения, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:27

2022-07-19T18:27

2022-07-19T18:27

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общество

репино

гуп «водоканал санкт-петербурга

россия

санкт-петербург

ладожское озеро

фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Спасенного в Санкт-Петербурге детеныша ладожской кольчатой нерпы выпустили в Ладожское озеро после лечения, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы."Выпустили в Ладогу нерпенка Октябрика, найденного в мае в районе Октябрьской набережной… Октябрик по характеру очень шебутной и чем-то напоминает Шлиссика, только в диком варианте. Уверены, что когда он вырастет, то будет выбирать и гонять по волнам особо медленных и задумчивых ладожских нерп", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Всего в этом году специалистами было спасено 5 нерп и 4 серых тюленя. Все они проходили лечение и реабилитацию в центре помощи морским млекопитающим, который находится на территории очистных сооружений в поселке Репино ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20220504/nerpa-1786879228.html

https://ria.ru/20220713/nerpy-1802274623.html

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общество, репино, гуп «водоканал санкт-петербурга, россия, санкт-петербург, ладожское озеро, фонд друзей балтийской нерпы