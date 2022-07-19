В Петербурге в Ладожское озеро выпустили спасенного детеныша нерпы
Спасенного в Петербурге детеныша нерпы выпустили в Ладожское озеро после лечения
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Возвращение в Ладожское озеро кольчатых нерп, проходивших лечение в "Фонде друзей балтийской нерпы"
Возвращение в Ладожское озеро кольчатых нерп, проходивших лечение в "Фонде друзей балтийской нерпы". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Спасенного в Санкт-Петербурге детеныша ладожской кольчатой нерпы выпустили в Ладожское озеро после лечения, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Выпустили в Ладогу нерпенка Октябрика, найденного в мае в районе Октябрьской набережной… Октябрик по характеру очень шебутной и чем-то напоминает Шлиссика, только в диком варианте. Уверены, что когда он вырастет, то будет выбирать и гонять по волнам особо медленных и задумчивых ладожских нерп", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Всего в этом году специалистами было спасено 5 нерп и 4 серых тюленя. Все они проходили лечение и реабилитацию в центре помощи морским млекопитающим, который находится на территории очистных сооружений в поселке Репино ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.