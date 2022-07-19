Рейтинг@Mail.ru
"Нас обставили": нефтяные достижения России обескуражили американцев - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/neft-1803506485.html
"Нас обставили": нефтяные достижения России обескуражили американцев
"Нас обставили": нефтяные достижения России обескуражили американцев - РИА Новости, 19.07.2022
"Нас обставили": нефтяные достижения России обескуражили американцев
Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на новость о том, что Россия отправила Кубе 700 тысяч баррелей мазута вопреки всем стараниям Запада РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:51
2022-07-19T17:37
цены на нефть
россия
сша
европа
джо байден
экономика
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на новость о том, что Россия отправила Кубе 700 тысяч баррелей мазута вопреки всем стараниям Запада помешать ей продавать нефть.Многие пришли к выводу, что санкции ударили в большинстве своем по самим США и Европе, а некоторые предложили Байдену отправиться в Гавану и "поклянчить" нефть там."А в Европе дела идут из рук вон плохо. Люди просыпаются с лицом удивленного Пикачу и понимают: оказывается, санкции работают в обе стороны", — отметил Dr. Deplorable Catz."Это и есть ваше хваленое "Отстроим заново еще лучше"? Ни тебе нефти, ни газа, ни денег, ни еды, ни будущего", — посетовал Jim Grogan."Между тем бензин в России стоит один доллар и 43 цента за галлон. А в США — четыре доллара и 78 центов. Похоже, этот дуралей Джо здорово просчитался с санкциями. А они разбежались и нас обставили", — написал Bluewing1940."А вы что, ждали, что цены на заправках в России подскочат из-за того, что санкции запретили России экспорт нефтепродуктов за границу? Вы вообще понимаете, как это работает?" — выразил недоумение jbtutor."Может, Байдену смотаться на Кубу и поклянчить у товарищей немного нефти?" — сыронизировал Mr. Reality."Враг моего врага — мой друг. Семена посадила ошибочная внешняя политика Вашингтона против Москвы на протяжении последних 30 лет — вот и пожинайте плоды. Я хочу, чтобы русские победили новый миропорядок (и дай бог, чтобы это была победа вроде нашей в холодной войне — без обмена ядерными ударами) и американская конституционная республика возродилась. А империя пусть умирает. Нам, народу, она не нужна. Более того, она тоже наш враг. И чтобы возродилась прежняя Америка, она должна рухнуть", — подытожили читатели.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html
https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html
https://ria.ru/20220714/neft-1802578383.html
россия
сша
европа
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, сша, европа, джо байден, экономика, куба
16:51 19.07.2022 (обновлено: 17:37 19.07.2022)
 
"Нас обставили": нефтяные достижения России обескуражили американцев

Читатели Breitbart признали, что нефтяное эмбарго против России навредило самому Западу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на новость о том, что Россия отправила Кубе 700 тысяч баррелей мазута вопреки всем стараниям Запада помешать ей продавать нефть.
Многие пришли к выводу, что санкции ударили в большинстве своем по самим США и Европе, а некоторые предложили Байдену отправиться в Гавану и "поклянчить" нефть там.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 19:19
В Германии предложили альтернативу российской нефти
"А в Европе дела идут из рук вон плохо. Люди просыпаются с лицом удивленного Пикачу и понимают: оказывается, санкции работают в обе стороны", — отметил Dr. Deplorable Catz.
"Это и есть ваше хваленое "Отстроим заново еще лучше"? Ни тебе нефти, ни газа, ни денег, ни еды, ни будущего", — посетовал Jim Grogan.
"Между тем бензин в России стоит один доллар и 43 цента за галлон. А в США — четыре доллара и 78 центов. Похоже, этот дуралей Джо здорово просчитался с санкциями. А они разбежались и нас обставили", — написал Bluewing1940.
"А вы что, ждали, что цены на заправках в России подскочат из-за того, что санкции запретили России экспорт нефтепродуктов за границу? Вы вообще понимаете, как это работает?" — выразил недоумение jbtutor.
"Может, Байдену смотаться на Кубу и поклянчить у товарищей немного нефти?" — сыронизировал Mr. Reality.
Танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 10:33
WSJ: Европа торопится вывезти больше нефти из России до эмбарго
"Враг моего врага — мой друг. Семена посадила ошибочная внешняя политика Вашингтона против Москвы на протяжении последних 30 лет — вот и пожинайте плоды. Я хочу, чтобы русские победили новый миропорядок (и дай бог, чтобы это была победа вроде нашей в холодной войне — без обмена ядерными ударами) и американская конституционная республика возродилась. А империя пусть умирает. Нам, народу, она не нужна. Более того, она тоже наш враг. И чтобы возродилась прежняя Америка, она должна рухнуть", — подытожили читатели.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 23:09
В США предположили, почему в мире может случиться резкий рост цен на нефть
 
Цены на нефтьРоссияСШАЕвропаДжо БайденЭкономикаКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала