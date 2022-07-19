16:51 19.07.2022 (обновлено: 17:37 19.07.2022)
"Нас обставили": нефтяные достижения России обескуражили американцев
Читатели Breitbart признали, что нефтяное эмбарго против России навредило самому Западу
Добыча нефти
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на новость о том, что Россия отправила Кубе 700 тысяч баррелей мазута вопреки всем стараниям Запада помешать ей продавать нефть.
"А в Европе дела идут из рук вон плохо. Люди просыпаются с лицом удивленного Пикачу и понимают: оказывается, санкции работают в обе стороны", — отметил Dr. Deplorable Catz.
"Это и есть ваше хваленое "Отстроим заново еще лучше"? Ни тебе нефти, ни газа, ни денег, ни еды, ни будущего", — посетовал Jim Grogan.
"Между тем бензин в России стоит один доллар и 43 цента за галлон. А в США — четыре доллара и 78 центов. Похоже, этот дуралей Джо здорово просчитался с санкциями. А они разбежались и нас обставили", — написал Bluewing1940.
"А вы что, ждали, что цены на заправках в России подскочат из-за того, что санкции запретили России экспорт нефтепродуктов за границу? Вы вообще понимаете, как это работает?" — выразил недоумение jbtutor.
"Может, Байдену смотаться на Кубу и поклянчить у товарищей немного нефти?" — сыронизировал Mr. Reality.
"Враг моего врага — мой друг. Семена посадила ошибочная внешняя политика Вашингтона против Москвы на протяжении последних 30 лет — вот и пожинайте плоды. Я хочу, чтобы русские победили новый миропорядок (и дай бог, чтобы это была победа вроде нашей в холодной войне — без обмена ядерными ударами) и американская конституционная республика возродилась. А империя пусть умирает. Нам, народу, она не нужна. Более того, она тоже наш враг. И чтобы возродилась прежняя Америка, она должна рухнуть", — подытожили читатели.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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