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Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.07.2022
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Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть
Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.07.2022
Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть
Вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо в ходе встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:05
2022-07-19T13:30
в мире
южная корея
цены на нефть
юн сок ель
сеул
сша
санкции в отношении россии
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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо в ходе встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен в понедельник выразил готовность страны присоединиться к мерам по ограничению цен на российскую нефть, передает агентство Рёнхап.Йеллен находится с визитом в Сеуле 19-20 июля. Она также встретилась с президентом страны Юн Сок Ёлем и должна провести встречу с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном.В ходе встречи с Чху Гён Хо она вновь заявила о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть и попросила об участии Южной Кореи."Мы сочувствуем цели введения (ограничения на цену российской нефти – ред) и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен", - ответил министр.Йеллен выразила благодарность южнокорейской стороне за понимание и надежду на участие Сеула в разработке конкретной системы ограничений.Кроме того, стороны сошлись во мнении о важности стратегического экономического сотрудничества между Южной Кореей и США в сложных условиях, в том числе на фоне сбоев в цепочках поставок, резкого роста инфляции и цен на сырье из-за украинского кризиса, а также волатильности на финансовом рынке. Также было обсуждено сотрудничество в области чистой энергетики, изменения климата и здравоохранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220715/ssha-1802694878.html
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в мире, южная корея, цены на нефть, юн сок ель, сеул, сша, санкции в отношении россии
13:05 19.07.2022 (обновлено: 13:30 19.07.2022)
 
Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть

Ренхап: Южная Корея готова участвовать в мерах по ограничению цен на российскую нефть

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо в ходе встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен в понедельник выразил готовность страны присоединиться к мерам по ограничению цен на российскую нефть, передает агентство Рёнхап.
Йеллен находится с визитом в Сеуле 19-20 июля. Она также встретилась с президентом страны Юн Сок Ёлем и должна провести встречу с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном.
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В ходе встречи с Чху Гён Хо она вновь заявила о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть и попросила об участии Южной Кореи.
"Мы сочувствуем цели введения (ограничения на цену российской нефти – ред) и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен", - ответил министр.
Йеллен выразила благодарность южнокорейской стороне за понимание и надежду на участие Сеула в разработке конкретной системы ограничений.
Кроме того, стороны сошлись во мнении о важности стратегического экономического сотрудничества между Южной Кореей и США в сложных условиях, в том числе на фоне сбоев в цепочках поставок, резкого роста инфляции и цен на сырье из-за украинского кризиса, а также волатильности на финансовом рынке. Также было обсуждено сотрудничество в области чистой энергетики, изменения климата и здравоохранения.
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В миреЮжная КореяЦены на нефтьЮн Сок ЕльСеулСШАСанкции в отношении России
 
 
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