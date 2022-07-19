https://ria.ru/20220719/neft-1803432528.html

Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть

Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.07.2022

Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть

Вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо в ходе встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:05

2022-07-19T13:05

2022-07-19T13:30

в мире

южная корея

цены на нефть

юн сок ель

сеул

сша

санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо в ходе встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен в понедельник выразил готовность страны присоединиться к мерам по ограничению цен на российскую нефть, передает агентство Рёнхап.Йеллен находится с визитом в Сеуле 19-20 июля. Она также встретилась с президентом страны Юн Сок Ёлем и должна провести встречу с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном.В ходе встречи с Чху Гён Хо она вновь заявила о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть и попросила об участии Южной Кореи."Мы сочувствуем цели введения (ограничения на цену российской нефти – ред) и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен", - ответил министр.Йеллен выразила благодарность южнокорейской стороне за понимание и надежду на участие Сеула в разработке конкретной системы ограничений.Кроме того, стороны сошлись во мнении о важности стратегического экономического сотрудничества между Южной Кореей и США в сложных условиях, в том числе на фоне сбоев в цепочках поставок, резкого роста инфляции и цен на сырье из-за украинского кризиса, а также волатильности на финансовом рынке. Также было обсуждено сотрудничество в области чистой энергетики, изменения климата и здравоохранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/ssha-1802694878.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802226858.html

южная корея

сеул

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, цены на нефть, юн сок ель, сеул, сша, санкции в отношении россии