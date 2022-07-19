13:05 19.07.2022 (обновлено: 13:30 19.07.2022)
Южная Корея присоединится к планам по ограничению цен на российскую нефть
Ренхап: Южная Корея готова участвовать в мерах по ограничению цен на российскую нефть
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо в ходе встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен в понедельник выразил готовность страны присоединиться к мерам по ограничению цен на российскую нефть, передает агентство Рёнхап.
Йеллен находится с визитом в Сеуле 19-20 июля. Она также встретилась с президентом страны Юн Сок Ёлем и должна провести встречу с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном.
В ходе встречи с Чху Гён Хо она вновь заявила о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть и попросила об участии Южной Кореи.
"Мы сочувствуем цели введения (ограничения на цену российской нефти – ред) и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен", - ответил министр.
Йеллен выразила благодарность южнокорейской стороне за понимание и надежду на участие Сеула в разработке конкретной системы ограничений.
Кроме того, стороны сошлись во мнении о важности стратегического экономического сотрудничества между Южной Кореей и США в сложных условиях, в том числе на фоне сбоев в цепочках поставок, резкого роста инфляции и цен на сырье из-за украинского кризиса, а также волатильности на финансовом рынке. Также было обсуждено сотрудничество в области чистой энергетики, изменения климата и здравоохранения.
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