https://ria.ru/20220719/neft-1803362238.html

Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт

Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2022

Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт

Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти и активно замещать российские поставки, поскольку такие действия расшатают рынок и приведут к падению... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T07:35

2022-07-19T07:35

2022-07-19T07:35

цены на нефть

саудовская аравия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdda2a81b85eb5ce8da74c9e4cc6cbe2.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти и активно замещать российские поставки, поскольку такие действия расшатают рынок и приведут к падению стоимости этого сырья, в чем королевство не заинтересовано, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александр Амирагян.Президент США Джо Байден в ходе визита на Ближний Восток заявил в конце предыдущей недели, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопросы энергобезопасности и поставок нефти на мировых рынках. Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки с нынешних 10 миллионов, после чего возможности страны будут исчерпаны, заявил в свою очередь наследный принц королевства Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.Как считает собеседник агентства, наследный принц своим заявлением лишь обозначал потенциальные возможности страны, но не призывал к действию. Этим посылом он указал, отметил эксперт, что у королевства есть рычаг воздействия на мировой рынок нефти, и таких опций больше нет ни у какой страны.Саудовская Аравия в рамках долгосрочной политики намеревается планомерно наращивать добычу нефти для удовлетворения растущего мирового спроса на сырье. Но, как отметил эксперт, в случае стагнации мирового спроса страна может и не достичь заявленных показателей производства. "Саудовская Аравия не заинтересована в агрессивном замещении российских поставок, так как подобная политика может привести к ценовой войне и снижению цен", - также добавил аналитик.Вместе с тем он заметил, что королевство постарается занять нишу России, если в результате антироссийских санкций в Европе появятся новые рынки сбыта для страны. При этом поставки нефти из Саудовской Аравии в Азию сократятся за счет перенаправления в этот регион российского нефтяного экспорта по более низкой цене.

https://ria.ru/20220716/neft-1802952769.html

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, саудовская аравия, сша, экономика