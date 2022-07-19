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Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2022
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Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт
Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2022
Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт
Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти и активно замещать российские поставки, поскольку такие действия расшатают рынок и приведут к падению... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T07:35
2022-07-19T07:35
цены на нефть
саудовская аравия
сша
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти и активно замещать российские поставки, поскольку такие действия расшатают рынок и приведут к падению стоимости этого сырья, в чем королевство не заинтересовано, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александр Амирагян.Президент США Джо Байден в ходе визита на Ближний Восток заявил в конце предыдущей недели, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопросы энергобезопасности и поставок нефти на мировых рынках. Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки с нынешних 10 миллионов, после чего возможности страны будут исчерпаны, заявил в свою очередь наследный принц королевства Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.Как считает собеседник агентства, наследный принц своим заявлением лишь обозначал потенциальные возможности страны, но не призывал к действию. Этим посылом он указал, отметил эксперт, что у королевства есть рычаг воздействия на мировой рынок нефти, и таких опций больше нет ни у какой страны.Саудовская Аравия в рамках долгосрочной политики намеревается планомерно наращивать добычу нефти для удовлетворения растущего мирового спроса на сырье. Но, как отметил эксперт, в случае стагнации мирового спроса страна может и не достичь заявленных показателей производства. "Саудовская Аравия не заинтересована в агрессивном замещении российских поставок, так как подобная политика может привести к ценовой войне и снижению цен", - также добавил аналитик.Вместе с тем он заметил, что королевство постарается занять нишу России, если в результате антироссийских санкций в Европе появятся новые рынки сбыта для страны. При этом поставки нефти из Саудовской Аравии в Азию сократятся за счет перенаправления в этот регион российского нефтяного экспорта по более низкой цене.
https://ria.ru/20220716/neft-1802952769.html
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цены на нефть, саудовская аравия, сша, экономика
07:35 19.07.2022
 
Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт

Эксперт Амирагян заявил, что Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти

© AP Photo / Amr NabilРабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти и активно замещать российские поставки, поскольку такие действия расшатают рынок и приведут к падению стоимости этого сырья, в чем королевство не заинтересовано, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александр Амирагян.
Президент США Джо Байден в ходе визита на Ближний Восток заявил в конце предыдущей недели, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопросы энергобезопасности и поставок нефти на мировых рынках. Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки с нынешних 10 миллионов, после чего возможности страны будут исчерпаны, заявил в свою очередь наследный принц королевства Мухаммед бен Салман на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.
Как считает собеседник агентства, наследный принц своим заявлением лишь обозначал потенциальные возможности страны, но не призывал к действию. Этим посылом он указал, отметил эксперт, что у королевства есть рычаг воздействия на мировой рынок нефти, и таких опций больше нет ни у какой страны.
"Однако резкое наращивание добычи нефти не входит в планы Саудовской Аравии, так как это разбалансирует мировой рынок и приведет к снижению цен. Страна заинтересована в достаточно высоких ценах на нефть, которые одновременно обеспечивают необходимый уровень доходов королевства и достаточный объем мирового спроса", - считает Амирагян.
Саудовская Аравия в рамках долгосрочной политики намеревается планомерно наращивать добычу нефти для удовлетворения растущего мирового спроса на сырье. Но, как отметил эксперт, в случае стагнации мирового спроса страна может и не достичь заявленных показателей производства. "Саудовская Аравия не заинтересована в агрессивном замещении российских поставок, так как подобная политика может привести к ценовой войне и снижению цен", - также добавил аналитик.
Вместе с тем он заметил, что королевство постарается занять нишу России, если в результате антироссийских санкций в Европе появятся новые рынки сбыта для страны. При этом поставки нефти из Саудовской Аравии в Азию сократятся за счет перенаправления в этот регион российского нефтяного экспорта по более низкой цене.
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Цены на нефтьСаудовская АравияСШАЭкономика
 
 
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