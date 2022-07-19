https://ria.ru/20220719/nato-1803578974.html

Лидер Ирана заявил, что без спецоперации НАТО начала бы войну из-за Крыма

Лидер Ирана заявил, что без спецоперации НАТО начала бы войну из-за Крыма - РИА Новости, 19.07.2022

Лидер Ирана заявил, что без спецоперации НАТО начала бы войну из-за Крыма

Верховный и духовный лидер Ирана в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник заявил, что если бы Россия не остановила действия НАТО на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:52

2022-07-19T21:52

2022-07-19T21:54

в мире

владимир путин

россия

иран

нато

республика крым

спецоперация

али хаменеи

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Верховный и духовный лидер Ирана в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник заявил, что если бы Россия не остановила действия НАТО на Украине, то через некоторое время этот альянс начал бы войну под предлогом Крыма.Во вторник президент Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Лидеры России и Турции обсудили вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна. Также сейчас проходит трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсуждают сирийскую проблематику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/vstrecha-1803570640.html

россия

иран

республика крым

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в мире, владимир путин, россия, иран, нато, республика крым, спецоперация, али хаменеи