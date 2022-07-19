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Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка - РИА Новости, 19.07.2022
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Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка
Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка - РИА Новости, 19.07.2022
Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка
Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:40
2022-07-19T08:40
в мире
цены на нефть
владимир путин
москва
россия
украина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен во время визита в Южную Корею, передает Reuters.Глава ведомства также утверждает, что Москва использует экономические инструменты и партнерские связи как "оружие", и призвала ограничить цены на российскую нефть."Соединенные Штаты и другие ответственные союзники и партнеры стремятся сократить доходы России, не вызывая при этом нестабильности на мировых энергетических рынках", — добавила Йеллен.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220719/ugroza-1803354822.html
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в мире, цены на нефть, владимир путин, москва, россия, украина
08:40 19.07.2022
 
Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка

Глава Минфина США Йеллен: Запад примет жесткие меры против нарушителей мирового порядка

© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен во время визита в Южную Корею, передает Reuters.
Глава ведомства также утверждает, что Москва использует экономические инструменты и партнерские связи как "оружие", и призвала ограничить цены на российскую нефть.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
02:12
В США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций
"Соединенные Штаты и другие ответственные союзники и партнеры стремятся сократить доходы России, не вызывая при этом нестабильности на мировых энергетических рынках", — добавила Йеллен.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 18:20
Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых санкций против России
 
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