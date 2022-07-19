https://ria.ru/20220719/narushitel-1803367458.html

Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка

Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка - РИА Новости, 19.07.2022

Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка

Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:40

2022-07-19T08:40

2022-07-19T08:40

в мире

цены на нефть

владимир путин

москва

россия

украина

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен во время визита в Южную Корею, передает Reuters.Глава ведомства также утверждает, что Москва использует экономические инструменты и партнерские связи как "оружие", и призвала ограничить цены на российскую нефть."Соединенные Штаты и другие ответственные союзники и партнеры стремятся сократить доходы России, не вызывая при этом нестабильности на мировых энергетических рынках", — добавила Йеллен.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220719/ugroza-1803354822.html

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803300209.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, владимир путин, москва, россия, украина