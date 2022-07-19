Минфин США пригрозил жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка
Глава Минфина США Йеллен: Запад примет жесткие меры против нарушителей мирового порядка
© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад готов принять жесткие меры против стран, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен во время визита в Южную Корею, передает Reuters.
Глава ведомства также утверждает, что Москва использует экономические инструменты и партнерские связи как "оружие", и призвала ограничить цены на российскую нефть.
"Соединенные Штаты и другие ответственные союзники и партнеры стремятся сократить доходы России, не вызывая при этом нестабильности на мировых энергетических рынках", — добавила Йеллен.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.