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Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации
Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации - РИА Новости, 19.07.2022
Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации
Физики консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета совместно с петербургскими учеными предложили способ увеличить... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T05:02
2022-07-19T05:02
2022-07-19T05:02
наука
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Физики консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета совместно с петербургскими учеными предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения, рассказали РИА Новости исследователи на интенсиве "Архипелаг 2022".Они пояснили, что повышение скорости обработки информации - одна из главных задач развития вычислительной техники на сегодняшний день. Для этого широко используется прием параллельной работы многих вычислительных ядер в составе процессора. Но сильнее на общую производительность устройства влияет не скорость работы отдельных ядер, а скорость связи ядер между собой."Так как свет - излучение с высокой скоростью, именно оптические технологии передачи информации самые быстрые. Наибольшая скорость соединения может быть достигнута с помощью оптоволоконных линий. Их широко используют для связи между рабочими станциями, но для внедрения внутри вычислительных устройств их размеры слишком велики", - добавили исследователи.Ученые из Академического университета им. Ж.И. Алферова, Политехнического университета Петра Великого, СПбГУ, университета ИТМО и Института аналитического приборостроения предложили оптоэлектронные микрочипы нового поколения: компактные, как классические чипы из металла, и высокоэффективные, как их оптические аналоги."Мы создали уникальный метод формирования оптических наноантенн с помощью сканирующего туннельного микроскопа", - объяснил научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии Алферовского университета Денис Лебедев.Полученные результаты позволят создавать оптоэлектронные чипы нового поколения, а, значит, многократно повысить производительность и эффективностью современных компьютеров, заключили разработчики.
https://ria.ru/20220531/evolyutsiya-1791907547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации
Российские ученые создали уникальный метод формирования оптических наноантенн
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Физики консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета совместно с петербургскими учеными предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения, рассказали РИА Новости исследователи на интенсиве "Архипелаг 2022".
"Исследователи создали новый источник оптического излучения. Его размеры сопоставимы с компактными чипами, используемыми в наноэлектронике, но свойства позволяют многократно ускорить передачу информации внутри микросхемы. Результаты работы представили в The Journal of Physical Chemistry Letters", - сказали разработчики.
Они пояснили, что повышение скорости обработки информации - одна из главных задач развития вычислительной техники на сегодняшний день. Для этого широко используется прием параллельной работы многих вычислительных ядер в составе процессора. Но сильнее на общую производительность устройства влияет не скорость работы отдельных ядер, а скорость связи ядер между собой.
"Так как свет - излучение с высокой скоростью, именно оптические технологии передачи информации самые быстрые. Наибольшая скорость соединения может быть достигнута с помощью оптоволоконных линий. Их широко используют для связи между рабочими станциями, но для внедрения внутри вычислительных устройств их размеры слишком велики", - добавили исследователи.
Ученые из Академического университета им. Ж.И. Алферова, Политехнического университета Петра Великого, СПбГУ, университета ИТМО и Института аналитического приборостроения предложили оптоэлектронные микрочипы нового поколения: компактные, как классические чипы из металла, и высокоэффективные, как их оптические аналоги.
"Мы создали уникальный метод формирования оптических наноантенн с помощью сканирующего туннельного микроскопа", - объяснил научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии Алферовского университета Денис Лебедев.
Полученные результаты позволят создавать оптоэлектронные чипы нового поколения, а, значит, многократно повысить производительность и эффективностью современных компьютеров, заключили разработчики.