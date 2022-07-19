https://ria.ru/20220719/nanochip-1803357991.html

Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации

Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации - РИА Новости, 19.07.2022

Российские ученые разработали наночип для сверхбыстрой передачи информации

Физики консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета совместно с петербургскими учеными предложили способ увеличить... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:02

2022-07-19T05:02

2022-07-19T05:02

наука

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Физики консорциума Центра компетенций НТИ "Фотоника" при ПГНИУ из Алферовского университета совместно с петербургскими учеными предложили способ увеличить производительность электроники и компьютеров – новый источник оптического излучения, рассказали РИА Новости исследователи на интенсиве "Архипелаг 2022".Они пояснили, что повышение скорости обработки информации - одна из главных задач развития вычислительной техники на сегодняшний день. Для этого широко используется прием параллельной работы многих вычислительных ядер в составе процессора. Но сильнее на общую производительность устройства влияет не скорость работы отдельных ядер, а скорость связи ядер между собой."Так как свет - излучение с высокой скоростью, именно оптические технологии передачи информации самые быстрые. Наибольшая скорость соединения может быть достигнута с помощью оптоволоконных линий. Их широко используют для связи между рабочими станциями, но для внедрения внутри вычислительных устройств их размеры слишком велики", - добавили исследователи.Ученые из Академического университета им. Ж.И. Алферова, Политехнического университета Петра Великого, СПбГУ, университета ИТМО и Института аналитического приборостроения предложили оптоэлектронные микрочипы нового поколения: компактные, как классические чипы из металла, и высокоэффективные, как их оптические аналоги."Мы создали уникальный метод формирования оптических наноантенн с помощью сканирующего туннельного микроскопа", - объяснил научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии Алферовского университета Денис Лебедев.Полученные результаты позволят создавать оптоэлектронные чипы нового поколения, а, значит, многократно повысить производительность и эффективностью современных компьютеров, заключили разработчики.

https://ria.ru/20220531/evolyutsiya-1791907547.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия