https://ria.ru/20220719/moskva-1803404541.html
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина - РИА Новости, 19.07.2022
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:44
2022-07-19T11:44
2022-07-19T11:44
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища Минобороны, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."В связи с подготовкой и проведением на Красной площади торжественных мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища Минобороны России, 23 июля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены