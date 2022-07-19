https://ria.ru/20220719/moskva-1803404541.html

В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина

В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина - РИА Новости, 19.07.2022

В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина

Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:44

2022-07-19T11:44

2022-07-19T11:44

россия

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища Минобороны, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."В связи с подготовкой и проведением на Красной площади торжественных мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища Минобороны России, 23 июля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220713/restavratsiya-1802231651.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва