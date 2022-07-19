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В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина - РИА Новости, 19.07.2022
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В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина - РИА Новости, 19.07.2022
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:44
2022-07-19T11:44
россия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища Минобороны, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."В связи с подготовкой и проведением на Красной площади торжественных мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища Минобороны России, 23 июля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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россия, москва
11:44 19.07.2022
 
В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей Ленина

В Москве 23 июля закроют доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 23 июля из-за подготовки и проведения выпускного офицеров училища Минобороны, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади торжественных мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища Минобороны России, 23 июля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
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