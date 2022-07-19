https://ria.ru/20220719/moskva-1803371407.html

В Москве обновили 16 миллионов "квадратов" асфальта

В Москве обновили 16 миллионов "квадратов" асфальта - РИА Новости, 19.07.2022

В Москве обновили 16 миллионов "квадратов" асфальта

Городские службы обновили 16 миллионов квадратных метров асфальта в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:16

2022-07-19T09:16

2022-07-19T09:16

общество

городское хозяйство москвы

кутузовский проспект

рублевское шоссе

петр бирюков

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Городские службы обновили 16 миллионов квадратных метров асфальта в Москве в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, в дворовых проездах. Завершены работы на 310 объектах, в том числе Рязанском проспекте, улицах Таганская и Народного ополчения, Проспекте Мира, ряде участков Бульварного кольца, ТТК и МКАД. В общей сложности поменяли 16 миллионов квадратных метров асфальта из запланированного объема в 23 миллиона", - заявил Бирюков.Он пояснил, что одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры."Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более чем 130 объектах, в том числе Кутузовском проспекте, Новорязанской улице, Ярославском и Рублевском шоссе. Ремонт дорог проводим с применением современных технологий, используем собственные асфальтобетонные смеси", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав, который повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет обеспечить большее количество проездов машин без повреждений полотна.Бирюков подчеркнул, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Ремонт дорог проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.

https://ria.ru/20220718/remont-1803138051.html

https://ria.ru/20220717/remont-1803008684.html

кутузовский проспект

рублевское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, рублевское шоссе, петр бирюков