https://ria.ru/20220719/mirotvorets-1803546042.html
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних - РИА Новости, 19.07.2022
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:09
2022-07-19T19:09
2022-07-19T19:14
в мире
дмитрий полянский
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дети
антониу гутерреш
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Российские НПО обнаружили, что на сайте "Миротворец" опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю", - сказал Полянский.
https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дмитрий полянский, украина, россия, оон, дети, антониу гутерреш
19:09 19.07.2022 (обновлено: 19:14 19.07.2022)
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
Россия передаст генсеку ООН Гутеррешу данные о внесении 327 детей в базу "Миротворца"