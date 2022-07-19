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На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних - РИА Новости, 19.07.2022
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На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних - РИА Новости, 19.07.2022
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:09
2022-07-19T19:14
в мире
дмитрий полянский
украина
россия
оон
дети
антониу гутерреш
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Российские НПО обнаружили, что на сайте "Миротворец" опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю", - сказал Полянский.
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в мире, дмитрий полянский, украина, россия, оон, дети, антониу гутерреш
19:09 19.07.2022 (обновлено: 19:14 19.07.2022)
 
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних

Россия передаст генсеку ООН Гутеррешу данные о внесении 327 детей в базу "Миротворца"

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Российские НПО обнаружили, что на сайте "Миротворец" опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю", - сказал Полянский.
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии
 
В миреДмитрий ПолянскийУкраинаРоссияООНДетиАнтониу Гутерреш
 
 
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