https://ria.ru/20220719/mirotvorets-1803546042.html

На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних

На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних - РИА Новости, 19.07.2022

На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних

Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:09

2022-07-19T19:09

2022-07-19T19:14

в мире

дмитрий полянский

украина

россия

оон

дети

антониу гутерреш

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия передаст в среду генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Российские НПО обнаружили, что на сайте "Миротворец" опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом генеральному секретарю", - сказал Полянский.

https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий полянский, украина, россия, оон, дети, антониу гутерреш