https://ria.ru/20220719/medvedev-1803381181.html
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев - РИА Новости, 19.07.2022
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев
Россия добьется всех поставленных целей на Украине, в конечном итоге там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, кто верещит в Европе и за... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:09
2022-07-19T10:09
2022-07-19T10:25
в мире
россия
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия добьется всех поставленных целей на Украине, в конечном итоге там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, кто верещит в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803380575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев
10:09 19.07.2022 (обновлено: 10:25 19.07.2022)
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Россия добьется всех поставленных целей