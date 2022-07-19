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Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/medvedev-1803381181.html
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев - РИА Новости, 19.07.2022
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев
Россия добьется всех поставленных целей на Украине, в конечном итоге там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, кто верещит в Европе и за... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:09
2022-07-19T10:25
в мире
россия
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия добьется всех поставленных целей на Украине, в конечном итоге там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, кто верещит в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, дмитрий медведев
10:09 19.07.2022 (обновлено: 10:25 19.07.2022)
 
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Россия добьется всех поставленных целей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия добьется всех поставленных целей на Украине, в конечном итоге там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, кто верещит в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 10:07Специальная военная операция на Украине
Медведев о накачке Украине оружием: США нужен новый Афганистан
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
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