https://ria.ru/20220719/medvedev-1803381181.html

Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев

Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев - РИА Новости, 19.07.2022

Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев

Россия добьется всех поставленных целей на Украине, в конечном итоге там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, кто верещит в Европе и за... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:09

2022-07-19T10:09

2022-07-19T10:25

в мире

россия

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия добьется всех поставленных целей на Украине, в конечном итоге там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, кто верещит в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьётся всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803380575.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий медведев