https://ria.ru/20220719/mariupol-1803364485.html
В ДНР слухи о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя назвали фейком
В ДНР слухи о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя назвали фейком - РИА Новости, 19.07.2022
В ДНР слухи о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя назвали фейком
Следователи нашли останки 14 погибших при взрыве в драмтеатре Мариуполя в марте, утверждения о гибели 300 человек не соответствуют действительности, заявил РИА... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:07
2022-07-19T08:07
2022-07-19T10:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Следователи нашли останки 14 погибших при взрыве в драмтеатре Мариуполя в марте, утверждения о гибели 300 человек не соответствуют действительности, заявил РИА Новости начальник следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко."При проведении следственных действий в помещениях разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено", — сказал собеседник агентства.Следователи из ДНР пришли к выводу, что здание подорвано изнутри "безоболочным взрывным устройством". Как утверждает Куцурубенко, при разборе завалов они не нашли "ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы или каких-либо других боеприпасов".Кроме того, в уголовном деле есть показания очевидцев о том, что за несколько дней до инцидента неизвестные люди в военной форме занесли в здание "какие-то ящики". Собеседник агентства не исключил, что они и сдетонировали.По его словам, мирные жители покинули драмтеатр к моменту взрыва. Утверждается, что украинские военные оборудовали в его помещениях огневые позиции.По данным российского Минобороны, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Киеве заявили, что Россия нанесла авиаудар по зданию, где могли находиться мирные жители. В ведомстве ответили, что такое заявление не соответствует действительности, так как российская авиация не выполняла ударов по наземным целям. Произошедшее там назвали "новой кровавой провокацией" боевиков нацбатов.
https://ria.ru/20220718/dramteatr-1803240729.html
https://ria.ru/20220628/mariupol-1798641364.html
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internet-group@rian.ru
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Куцурубенко: "Взрыв в здании драмтеатра произошел внутри"
Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе в марте этого года произошел внутри здания, а утверждения о российском авиаударе являются фейком, заявил РИА Новости начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко. Ранее помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могли подорвать здание драмтеатра изнутри.
2022-07-19T08:07
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РИА Новости
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донецкая народная республика, в мире, мариуполь
08:07 19.07.2022 (обновлено: 10:13 19.07.2022)
В ДНР слухи о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя назвали фейком
В Генпрокуратуре ДНР подтвердили гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре в Мариуполе