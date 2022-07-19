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The Hill: США уступают России и Китаю в борьбе за литий - РИА Новости, 19.07.2022
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The Hill: США уступают России и Китаю в борьбе за литий
The Hill: США уступают России и Китаю в борьбе за литий - РИА Новости, 19.07.2022
The Hill: США уступают России и Китаю в борьбе за литий
Компании из США проигрывают России и Китаю в борьбе за контракты на добычу лития в странах Латинской Америки, пишет The Hill со ссылкой на представителей... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:43
2022-07-19T19:14
в мире
дональд трамп
сша
китай
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Компании из США проигрывают России и Китаю в борьбе за контракты на добычу лития в странах Латинской Америки, пишет The Hill со ссылкой на представителей добывающей отрасли и американских чиновников.По данным издания, Вашингтон не использует дипломатическое влияние для поддержки американских компаний в заключении контрактов с местными властями на разработку месторождений лития в Аргентине, Боливии и Чили, которые считаются наиболее пригодными и одними из крупнейших среди обнаруженных в мире.Литий имеет множество назначений в промышленности, в частности используется при производстве многоразовых батарей в электромобилях, смартфонах и компьютерной технике.По оценкам американского конгрессмена Рауля Руиза, причиной отставания Вашингтона от Москвы и Пекина послужила внешняя политика экс-президента США Дональда Трампа, которая привела к изоляции Соединенных Штатов."Это (курс бывшего американского лидера. — Прим. ред.) было ошибкой с точки зрения национальной безопасности, которая ослабила США. Россия и Китай получили преимущество в условиях их вовлечения и инвестиций в инфраструктурные разработки", — отметил Руиз.В то же время, по мнению бывшего помощника госсекретаря США при администрации Джорджа Буша Отто Райха, уровень активности американских дипломатов значительно ниже конкурентов, в частности китайских представителей."Дипломаты из Китая активные, заметные, быстро реагирующие и обученные прямо как когда-то были американские чиновники", — заявил Райх.В качестве одного из примеров безуспешной борьбы за месторождение издание приводит тендер правительства Боливии на разработку нового литиевого месторождения, в котором среди прочих участвовала компания из США EnergyX. Однако в июне американского претендента дисквалифицировали из тендера по техническим причинам, якобы без объективных оснований, оставив четыре китайские компании, одну российскую и еще одну американскую.По мнению руководителя и основателя EnergyX Тига Игана, США проигрывают гонку за инвестиции в Латинскую Америку."США остаются позади остальных, пока Китай инвестирует миллиарды, Корея инвестирует миллиарды и Россия стремится инвестировать миллиарды", — отмечает он.Подобная ситуация, по оценкам американского дипломата Дэна Фута, который до последнего времени был специальным посланником президента Джо Байдена на Гаити, является следствием недостатка внимания США к государствам Латинской Америки. В частности, он напомнил, что в Боливии с 2008 года нет американского посла, "в то время как у России и Китая, по крайней мере, они там присутствуют".
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в мире, дональд трамп, сша, китай, россия, джо байден
17:43 19.07.2022 (обновлено: 19:14 19.07.2022)
 
The Hill: США уступают России и Китаю в борьбе за литий

The Hill: США уступают России и Китаю в борьбе за месторождения лития в Латинской Америке

© Fotolia / BramДобыча лития из соли
Добыча лития из соли - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Fotolia / Bram
Добыча лития из соли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Компании из США проигрывают России и Китаю в борьбе за контракты на добычу лития в странах Латинской Америки, пишет The Hill со ссылкой на представителей добывающей отрасли и американских чиновников.
По данным издания, Вашингтон не использует дипломатическое влияние для поддержки американских компаний в заключении контрактов с местными властями на разработку месторождений лития в Аргентине, Боливии и Чили, которые считаются наиболее пригодными и одними из крупнейших среди обнаруженных в мире.
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По оценкам американского конгрессмена Рауля Руиза, причиной отставания Вашингтона от Москвы и Пекина послужила внешняя политика экс-президента США Дональда Трампа, которая привела к изоляции Соединенных Штатов.
"Это (курс бывшего американского лидера. — Прим. ред.) было ошибкой с точки зрения национальной безопасности, которая ослабила США. Россия и Китай получили преимущество в условиях их вовлечения и инвестиций в инфраструктурные разработки", — отметил Руиз.
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В то же время, по мнению бывшего помощника госсекретаря США при администрации Джорджа Буша Отто Райха, уровень активности американских дипломатов значительно ниже конкурентов, в частности китайских представителей.
"Дипломаты из Китая активные, заметные, быстро реагирующие и обученные прямо как когда-то были американские чиновники", — заявил Райх.
В качестве одного из примеров безуспешной борьбы за месторождение издание приводит тендер правительства Боливии на разработку нового литиевого месторождения, в котором среди прочих участвовала компания из США EnergyX. Однако в июне американского претендента дисквалифицировали из тендера по техническим причинам, якобы без объективных оснований, оставив четыре китайские компании, одну российскую и еще одну американскую.
По мнению руководителя и основателя EnergyX Тига Игана, США проигрывают гонку за инвестиции в Латинскую Америку.
"США остаются позади остальных, пока Китай инвестирует миллиарды, Корея инвестирует миллиарды и Россия стремится инвестировать миллиарды", — отмечает он.
Подобная ситуация, по оценкам американского дипломата Дэна Фута, который до последнего времени был специальным посланником президента Джо Байдена на Гаити, является следствием недостатка внимания США к государствам Латинской Америки. В частности, он напомнил, что в Боливии с 2008 года нет американского посла, "в то время как у России и Китая, по крайней мере, они там присутствуют".
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