https://ria.ru/20220719/lgbt-1803521276.html
Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО
Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО - РИА Новости, 19.07.2022
Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал фотографии трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что именно такие ценности пытается пропагандировать... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:38
2022-07-19T17:38
2022-07-19T18:19
общество
россия
нато
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
владимир путин
украина
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ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал фотографии трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что именно такие ценности пытается пропагандировать Запад, но в России такого никогда не будет."Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это кто? Как про них внукам рассказывать..." — написал он.Глава Чечни подчеркнул, что официальные публикации киевского режима в СМИ и соцсетях "пропитаны этой мерзкой идеей" и принудительное навязывание такой политики "уже дало свои плоды".Кадыров также отметил, что президент России Владимир Путин и его команда выдерживают строгую внешнюю и внутреннюю политику по недопущению деградации общества и защищают "естественные, здоровые, ясные человеческие ценности", за что им должны быть благодарны."Мы хотим, чтобы у детей были папа и мама, чтобы их психика с самого детства не была травмированной, а была здоровой, сильной, уравновешенной. И это будет", — добавил он.По его словам, Россия "перешла Рубикон и будет противостоять мерзости и сатанизму до победного конца".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, нато, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир путин, украина
17:38 19.07.2022 (обновлено: 18:19 19.07.2022)
Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО
Кадыров: Запад пытается пропагандировать ЛГБТ-ценности, но в России этого никогда не будет
ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале
опубликовал фотографии трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что именно такие ценности пытается пропагандировать Запад, но в России такого никогда не будет.
"Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это кто? Как про них внукам рассказывать..." — написал он.
Глава Чечни подчеркнул, что официальные публикации киевского режима в СМИ и соцсетях "пропитаны этой мерзкой идеей" и принудительное навязывание такой политики "уже дало свои плоды".
Кадыров также отметил, что президент России Владимир Путин
и его команда выдерживают строгую внешнюю и внутреннюю политику по недопущению деградации общества и защищают "естественные, здоровые, ясные человеческие ценности", за что им должны быть благодарны.
"Мы хотим, чтобы у детей были папа и мама, чтобы их психика с самого детства не была травмированной, а была здоровой, сильной, уравновешенной. И это будет", — добавил он.
По его словам, Россия "перешла Рубикон и будет противостоять мерзости и сатанизму до победного конца".