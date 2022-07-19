https://ria.ru/20220719/lgbt-1803521276.html

Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО

Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО - РИА Новости, 19.07.2022

Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал фотографии трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что именно такие ценности пытается пропагандировать... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:38

2022-07-19T17:38

2022-07-19T18:19

общество

россия

нато

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

владимир путин

украина

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ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал фотографии трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что именно такие ценности пытается пропагандировать Запад, но в России такого никогда не будет."Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это кто? Как про них внукам рассказывать..." — написал он.Глава Чечни подчеркнул, что официальные публикации киевского режима в СМИ и соцсетях "пропитаны этой мерзкой идеей" и принудительное навязывание такой политики "уже дало свои плоды".Кадыров также отметил, что президент России Владимир Путин и его команда выдерживают строгую внешнюю и внутреннюю политику по недопущению деградации общества и защищают "естественные, здоровые, ясные человеческие ценности", за что им должны быть благодарны."Мы хотим, чтобы у детей были папа и мама, чтобы их психика с самого детства не была травмированной, а была здоровой, сильной, уравновешенной. И это будет", — добавил он.По его словам, Россия "перешла Рубикон и будет противостоять мерзости и сатанизму до победного конца".

https://ria.ru/20220716/foto-1802957330.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, нато, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир путин, украина