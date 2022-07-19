https://ria.ru/20220719/lekarstva-1803441673.html

Росздравнадзор призвал проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах

Росздравнадзор призвал проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 19.07.2022

Росздравнадзор призвал проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах

Не все регионы России принимают меры для купирования распространения COVID-19, субъектам надо активизировать вакцинацию, сообщается в Telegram Росздравнадзора. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:31

2022-07-19T13:31

2022-07-19T13:40

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Не все регионы России принимают меры для купирования распространения COVID-19, субъектам надо активизировать вакцинацию, сообщается в Telegram Росздравнадзора.Согласно сообщению, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова провела рабочее совещание с территориальными органами по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции."В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19", - подчеркнула Самойлова, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, субъектам необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования."Также территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения", - добавила Самойлова.

https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии