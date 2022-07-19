https://ria.ru/20220719/lekarstva-1803441673.html
Росздравнадзор призвал проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах
Росздравнадзор призвал проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 19.07.2022
Росздравнадзор призвал проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах
Не все регионы России принимают меры для купирования распространения COVID-19, субъектам надо активизировать вакцинацию, сообщается в Telegram Росздравнадзора. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:31
2022-07-19T13:31
2022-07-19T13:40
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Не все регионы России принимают меры для купирования распространения COVID-19, субъектам надо активизировать вакцинацию, сообщается в Telegram Росздравнадзора.Согласно сообщению, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова провела рабочее совещание с территориальными органами по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции."В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19", - подчеркнула Самойлова, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, субъектам необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования."Также территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения", - добавила Самойлова.
https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:31 19.07.2022 (обновлено: 13:40 19.07.2022)
Росздравнадзор призвал проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах
Глава Росздравнадзора Самойлова призвала проверить наличие лекарств от COVID-19 в регионах
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Не все регионы России принимают меры для купирования распространения COVID-19, субъектам надо активизировать вакцинацию, сообщается
в Telegram Росздравнадзора.
Согласно сообщению, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова провела рабочее совещание с территориальными органами по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
"В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19", - подчеркнула Самойлова, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, субъектам необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования.
"Также территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения", - добавила Самойлова.