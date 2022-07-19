https://ria.ru/20220719/kuban-1803514200.html

На Кубани активно развивают сельский туризм

На Кубани активно развивают сельский туризм - РИА Новости, 19.07.2022

На Кубани активно развивают сельский туризм

Кубань активно развивает направление сельского туризма, в крае появилось несколько новых гастрообъектов, гости региона посещают чайные туры, пасеки и... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:10

2022-07-19T17:10

2022-07-19T17:46

краснодарский край

краснодарский край

новороссийск

анапа

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/96/1532039676_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_cda085693de7ac928d0074b534bb46fa.jpg

КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Кубань активно развивает направление сельского туризма, в крае появилось несколько новых гастрообъектов, гости региона посещают чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Объекты аграрного туризма расположены на территории более 20 муниципальных образований Краснодарского края, основная их часть сосредоточена в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах. За 2021 год их посетило более 950 тысяч человек, а с начала текущего года – свыше 330 тысяч.Комплексная программаСельский туризм в Краснодарском крае сформировался в течение последних 10-15 лет. Для ценителей агротуризма открылись колоритные отели и домики, устричные и улиточные фермы, виноградники, сыроварни и рестораны с аутентичной кухней.Для туристов организуют конные прогулки и рыбалку."На Кубани таких объектов уже более 100, и большинство из них работают круглогодично. Треть из них – винные туры. Посещение виноделен уже давно больше, чем стандартная экскурсия – отдыхающим предлагают большую комплексную программу. Такой подход дает возможность показать самобытность региона, его культурные и природные богатства с необычного ракурса и разгрузить наше побережье", – прокомментировал Кондратьев.Чайные туры и пасекиОтдыхающие на курортах региона также могут посетить чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы. Так, популярным направлением среди гостей края стали чайные плантации Мацестинской долины близ Сочи. Здесь туристов знакомят с технологиями выращивания и сбора, а также с нюансами заваривания самого северного чая в мире.Также активно набирают популярность визиты на пасеки. Большинство таких хозяйств сосредоточено вдоль пути из Краснодара в Новороссийск и на черноморском побережье. Владельцы пасек знакомят посетителей с процессом сбора меда, особенностях пчел и рассказывают, как отличить натуральный продукт от подделки. В конце экскурсий гостей ждет чаепитие с медом.Новые объектыЗа последний год в крае появилось несколько новых гастрообъектов. Один из них – сыроварня On Cheese в Темрюкском районе, где туристы могут не только продегустировать и приобрести сыр, но и побывать на производстве.Кроме того, под Новороссийском открылась новая винодельня семейного типа Lifar Wines, она начиналась с нескольких бочек в своем гараже, а сегодня у объекта уже более 6 гектаров собственных виноградников. Винно-туристический комплекс включает в себя отель, место для пикника, подогреваемый бассейн, зону для СПА-процедур и саму винодельню. В ходе тура гости посещают видовую террасу, подвал, в котором хранится коллекция выдержанных вин, и знакомятся с процессом приготовления вина на семейном производстве. В ходе дегустации можно попробовать уникальные авторские вина.Также сегодня к приему первых туристов готовится винодельня "Скалистый берег" в Анапе. Она будет знакомить своих гостей с новыми технологиями гравитационного виноделия.

https://ria.ru/20220707/kurorty-1800484132.html

https://ria.ru/20220715/tropa-1802721469.html

https://ria.ru/20220718/lesoparki-1803309365.html

https://ria.ru/20211207/turizm-1762647198.html

краснодарский край

новороссийск

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, новороссийск, анапа, туризм, новости - туризм