https://ria.ru/20220719/kuban-1803514200.html
На Кубани активно развивают сельский туризм
На Кубани активно развивают сельский туризм - РИА Новости, 19.07.2022
На Кубани активно развивают сельский туризм
Кубань активно развивает направление сельского туризма, в крае появилось несколько новых гастрообъектов, гости региона посещают чайные туры, пасеки и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:10
2022-07-19T17:10
2022-07-19T17:46
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
анапа
туризм
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Кубань активно развивает направление сельского туризма, в крае появилось несколько новых гастрообъектов, гости региона посещают чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Объекты аграрного туризма расположены на территории более 20 муниципальных образований Краснодарского края, основная их часть сосредоточена в Новороссийске, Анапе, Сочи, Геленджике, а также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах. За 2021 год их посетило более 950 тысяч человек, а с начала текущего года – свыше 330 тысяч.Комплексная программаСельский туризм в Краснодарском крае сформировался в течение последних 10-15 лет. Для ценителей агротуризма открылись колоритные отели и домики, устричные и улиточные фермы, виноградники, сыроварни и рестораны с аутентичной кухней.Для туристов организуют конные прогулки и рыбалку."На Кубани таких объектов уже более 100, и большинство из них работают круглогодично. Треть из них – винные туры. Посещение виноделен уже давно больше, чем стандартная экскурсия – отдыхающим предлагают большую комплексную программу. Такой подход дает возможность показать самобытность региона, его культурные и природные богатства с необычного ракурса и разгрузить наше побережье", – прокомментировал Кондратьев.Чайные туры и пасекиОтдыхающие на курортах региона также могут посетить чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы. Так, популярным направлением среди гостей края стали чайные плантации Мацестинской долины близ Сочи. Здесь туристов знакомят с технологиями выращивания и сбора, а также с нюансами заваривания самого северного чая в мире.Также активно набирают популярность визиты на пасеки. Большинство таких хозяйств сосредоточено вдоль пути из Краснодара в Новороссийск и на черноморском побережье. Владельцы пасек знакомят посетителей с процессом сбора меда, особенностях пчел и рассказывают, как отличить натуральный продукт от подделки. В конце экскурсий гостей ждет чаепитие с медом.Новые объектыЗа последний год в крае появилось несколько новых гастрообъектов. Один из них – сыроварня On Cheese в Темрюкском районе, где туристы могут не только продегустировать и приобрести сыр, но и побывать на производстве.Кроме того, под Новороссийском открылась новая винодельня семейного типа Lifar Wines, она начиналась с нескольких бочек в своем гараже, а сегодня у объекта уже более 6 гектаров собственных виноградников. Винно-туристический комплекс включает в себя отель, место для пикника, подогреваемый бассейн, зону для СПА-процедур и саму винодельню. В ходе тура гости посещают видовую террасу, подвал, в котором хранится коллекция выдержанных вин, и знакомятся с процессом приготовления вина на семейном производстве. В ходе дегустации можно попробовать уникальные авторские вина.Также сегодня к приему первых туристов готовится винодельня "Скалистый берег" в Анапе. Она будет знакомить своих гостей с новыми технологиями гравитационного виноделия.
https://ria.ru/20220707/kurorty-1800484132.html
https://ria.ru/20220715/tropa-1802721469.html
https://ria.ru/20220718/lesoparki-1803309365.html
https://ria.ru/20211207/turizm-1762647198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новороссийск, анапа, туризм, новости - туризм
КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Кубань активно развивает направление сельского туризма, в крае появилось несколько новых гастрообъектов, гости региона посещают чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Объекты аграрного туризма расположены на территории более 20 муниципальных образований Краснодарского края
, основная их часть сосредоточена в Новороссийске
, Анапе
, Сочи
, Геленджике
, а также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах
. За 2021 год их посетило более 950 тысяч человек, а с начала текущего года – свыше 330 тысяч.
Сельский туризм в Краснодарском крае сформировался в течение последних 10-15 лет. Для ценителей агротуризма открылись колоритные отели и домики, устричные и улиточные фермы, виноградники, сыроварни и рестораны с аутентичной кухней.
Для туристов организуют конные прогулки и рыбалку.
"На Кубани таких объектов уже более 100, и большинство из них работают круглогодично. Треть из них – винные туры. Посещение виноделен уже давно больше, чем стандартная экскурсия – отдыхающим предлагают большую комплексную программу. Такой подход дает возможность показать самобытность региона, его культурные и природные богатства с необычного ракурса и разгрузить наше побережье", – прокомментировал Кондратьев.
Отдыхающие на курортах региона также могут посетить чайные туры, пасеки и сельскохозяйственные фермы. Так, популярным направлением среди гостей края стали чайные плантации Мацестинской долины близ Сочи. Здесь туристов знакомят с технологиями выращивания и сбора, а также с нюансами заваривания самого северного чая в мире.
Также активно набирают популярность визиты на пасеки. Большинство таких хозяйств сосредоточено вдоль пути из Краснодара
в Новороссийск и на черноморском побережье. Владельцы пасек знакомят посетителей с процессом сбора меда, особенностях пчел и рассказывают, как отличить натуральный продукт от подделки. В конце экскурсий гостей ждет чаепитие с медом.
За последний год в крае появилось несколько новых гастрообъектов. Один из них – сыроварня On Cheese в Темрюкском районе
, где туристы могут не только продегустировать и приобрести сыр, но и побывать на производстве.
Кроме того, под Новороссийском открылась новая винодельня семейного типа Lifar Wines, она начиналась с нескольких бочек в своем гараже, а сегодня у объекта уже более 6 гектаров собственных виноградников. Винно-туристический комплекс включает в себя отель, место для пикника, подогреваемый бассейн, зону для СПА-процедур и саму винодельню. В ходе тура гости посещают видовую террасу, подвал, в котором хранится коллекция выдержанных вин, и знакомятся с процессом приготовления вина на семейном производстве. В ходе дегустации можно попробовать уникальные авторские вина.
Также сегодня к приему первых туристов готовится винодельня "Скалистый берег" в Анапе. Она будет знакомить своих гостей с новыми технологиями гравитационного виноделия.