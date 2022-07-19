https://ria.ru/20220719/kosmos-1803380786.html

Центр Келдыша начал изготовление двигателей Холла для полетов в космос

Центр Келдыша начал изготовление двигателей Холла для полетов в космос - РИА Новости, 19.07.2022

Центр Келдыша начал изготовление двигателей Холла для полетов в космос

Центр Келдыша приступил к изготовлению модуля из четырех холловских двигателей суммарной мощностью в 250 киловатт для длительных полетов в дальнем космосе, его... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:08

2022-07-19T10:08

2022-07-19T10:08

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Центр Келдыша приступил к изготовлению модуля из четырех холловских двигателей суммарной мощностью в 250 киловатт для длительных полетов в дальнем космосе, его испытания намечены на 2024 год, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков."Мы разрабатываем более мощные двигатели. Уже приступаем к изготовлению модуля из четырех холловских двигателей общей мощностью до 250 киловатт. Испытания запланированы на 2024 год, сейчас идет работа по подготовке стендовой базы", - сказал Кошлаков.Он пояснил, что создание таких мощных двигателей нужно для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики. Сейчас актуально создание тяжелых аппаратов массой от сотен килограммов до нескольких тонн, которые способны перемещаться на дальние расстояния и осуществлять многоразовые миссии к различным планетам. По его словам, за пределы земной орбиты было запущено уже много аппаратов, но все они имели небольшую массу.Гендиректор Центра Келдыша рассказал, что испытания пройдут в несколько этапов. Первый будет на Земле, но для него создадут условия, приближенные к космическому пространству. В ходе отработки планируется подтвердить технические и ресурсные характеристики, важные для аппаратов, которые должны долго существовать на орбите."Следующий этап испытаний модуль пройдет либо в составе демонстраторов двигательных установок, либо уже на объектовых космических аппаратах, или же каких-то транспортных системах", - добавил Кошлаков.Ранее начальник отдела Центра Келдыша Александр Ловцов рассказал о том, что разработан эскизный проект на модуль электрореактивного ракетного двигателя максимальной мощностью 250 кВт, который включает четыре холловских двигателя, а также о том, что разработаны, изготовлены и испытаны макеты ключевых элементов этого модуля.

https://ria.ru/20170815/1500414629.html

https://ria.ru/20220408/koptev-1782492093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля