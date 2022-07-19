Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/kosmonavt-1803436387.html
"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста
"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста - РИА Новости, 19.07.2022
"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста
Российский космонавт записал видеообращение на фоне икон и креста на Международной космической станции в свое свободное время, не мешая работе станции,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:15
2022-07-19T15:31
космос - риа наука
олег артемов
юрий гагарин (космонавт)
константин циолковский
екатеринбург
международная космическая станция (мкс)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803467651_0:6:1531:867_1920x0_80_0_0_a21035d74123936f1fbc26f5e8535cf5.png
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский космонавт записал видеообращение на фоне икон и креста на Международной космической станции в свое свободное время, не мешая работе станции, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."В свободное время, не мешая работе, коллегам и научной программе, космонавты могут записывать личные обращения и демонстрировать символику, которые не противоречат законодательству и договоренностям с международными партнерами", — сказал Струговец.Ранее в интернете появился видеоролик, на котором российский космонавт Олег Артемьев обратился к главе Екатеринбургской митрополии владыке Евгению и паломникам Храма на Крови в Екатеринбурге по случаю Дня памяти святой царской семьи, который он назвал "главным духовным событием Уральской земли".Модуль МКС, в котором находится космонавт на видео, украшен различными флагами, иконами, портретами Юрия Гагарина и Константина Циолковского, а также крестом.
https://ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794820437.html
https://ria.ru/20220708/flag-1801136973.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803467651_184:0:1348:873_1920x0_80_0_0_7802575523368ba1a9ed113890beec23.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, олег артемов, юрий гагарин (космонавт), константин циолковский, екатеринбург, международная космическая станция (мкс), общество
13:15 19.07.2022 (обновлено: 15:31 19.07.2022)
 
"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста

"Роскосмос" объяснил видеообращение космонавта на МКС на фоне икон и креста

© Екатеринбургская Епархия/YoutubeПоздравление с Царскими днями командира экспедиции международной космической станции Олега Артемьева
Поздравление с Царскими днями командира экспедиции международной космической станции Олега Артемьева
© Екатеринбургская Епархия/Youtube
Поздравление с Царскими днями командира экспедиции международной космической станции Олега Артемьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский космонавт записал видеообращение на фоне икон и креста на Международной космической станции в свое свободное время, не мешая работе станции, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"В свободное время, не мешая работе, коллегам и научной программе, космонавты могут записывать личные обращения и демонстрировать символику, которые не противоречат законодательству и договоренностям с международными партнерами", — сказал Струговец.
Гордимся нашей страной – космонавты с МКС поздравили россиян с праздником
12 июня, 00:09
Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России
Ранее в интернете появился видеоролик, на котором российский космонавт Олег Артемьев обратился к главе Екатеринбургской митрополии владыке Евгению и паломникам Храма на Крови в Екатеринбурге по случаю Дня памяти святой царской семьи, который он назвал "главным духовным событием Уральской земли".
Модуль МКС, в котором находится космонавт на видео, украшен различными флагами, иконами, портретами Юрия Гагарина и Константина Циолковского, а также крестом.
Российские космонавты с флагом ЛНР на МКС
8 июля, 10:31
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
 
Космос - РИА НаукаОлег АртемовЮрий Гагарин (космонавт)Константин ЦиолковскийЕкатеринбургМеждународная космическая станция (МКС)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала