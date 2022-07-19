13:15 19.07.2022 (обновлено: 15:31 19.07.2022)
"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста
"Роскосмос" объяснил видеообращение космонавта на МКС на фоне икон и креста
© Екатеринбургская Епархия/YoutubeПоздравление с Царскими днями командира экспедиции международной космической станции Олега Артемьева
Поздравление с Царскими днями командира экспедиции международной космической станции Олега Артемьева
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский космонавт записал видеообращение на фоне икон и креста на Международной космической станции в свое свободное время, не мешая работе станции, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"В свободное время, не мешая работе, коллегам и научной программе, космонавты могут записывать личные обращения и демонстрировать символику, которые не противоречат законодательству и договоренностям с международными партнерами", — сказал Струговец.
12 июня, 00:09Космонавты с орбиты МКС поздравили граждан с Днем России
Ранее в интернете появился видеоролик, на котором российский космонавт Олег Артемьев обратился к главе Екатеринбургской митрополии владыке Евгению и паломникам Храма на Крови в Екатеринбурге по случаю Дня памяти святой царской семьи, который он назвал "главным духовным событием Уральской земли".
Модуль МКС, в котором находится космонавт на видео, украшен различными флагами, иконами, портретами Юрия Гагарина и Константина Циолковского, а также крестом.