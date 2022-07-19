https://ria.ru/20220719/kosmonavt-1803436387.html

"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста

"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста - РИА Новости, 19.07.2022

"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста

Российский космонавт записал видеообращение на фоне икон и креста на Международной космической станции в свое свободное время, не мешая работе станции,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:15

2022-07-19T13:15

2022-07-19T15:31

космос - риа наука

олег артемов

юрий гагарин (космонавт)

константин циолковский

екатеринбург

международная космическая станция (мкс)

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский космонавт записал видеообращение на фоне икон и креста на Международной космической станции в свое свободное время, не мешая работе станции, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."В свободное время, не мешая работе, коллегам и научной программе, космонавты могут записывать личные обращения и демонстрировать символику, которые не противоречат законодательству и договоренностям с международными партнерами", — сказал Струговец.Ранее в интернете появился видеоролик, на котором российский космонавт Олег Артемьев обратился к главе Екатеринбургской митрополии владыке Евгению и паломникам Храма на Крови в Екатеринбурге по случаю Дня памяти святой царской семьи, который он назвал "главным духовным событием Уральской земли".Модуль МКС, в котором находится космонавт на видео, украшен различными флагами, иконами, портретами Юрия Гагарина и Константина Циолковского, а также крестом.

https://ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794820437.html

https://ria.ru/20220708/flag-1801136973.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, олег артемов, юрий гагарин (космонавт), константин циолковский, екатеринбург, международная космическая станция (мкс), общество