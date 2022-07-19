https://ria.ru/20220719/kontrakt-1803381513.html

В Ивановской области увеличили сумму социального контракта

В Ивановской области увеличили сумму социального контракта - РИА Новости, 19.07.2022

В Ивановской области увеличили сумму социального контракта

В Ивановской области с июля размер единовременных выплат, которые можно получить при заключении социального контракта для индивидуальных предпринимателей... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:10

2022-07-19T10:10

2022-07-19T10:10

ивановская область

ивановская область

общество

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ИВАНОВО, 19 июл – РИА Новости. В Ивановской области с июля размер единовременных выплат, которые можно получить при заключении социального контракта для индивидуальных предпринимателей увеличен до 350 тысяч рублей, а на развитие личного подсобного хозяйства теперь можно получить средства в размере до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."По направлению "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" единовременная денежная выплата может быть направлена на аренду помещения, покупку оборудования и инструментов, оплату государственной пошлины за регистрацию ИП, получение лицензии на программное обеспечение", - напомнил собеседник агентства.Он добавил, что при заключении соцконтракта на ведение личного подсобного хозяйства на полученные средства можно приобрести необходимые товары и сельскохозяйственную продукцию.Также в рамках заключенного контракта можно пройти профессиональное переобучение. "При этом срок обучения должен составить не более трех месяцев, а стоимость – не более 30 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе.Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Для его заключения среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской области. В настоящее время действуют упрощенные условия для заключения соцконтракта: при расчете среднедушевого дохода не учитывается доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года. На текущий день в Ивановской области действует 788 социальных контрактов по различным направлениям.

https://ria.ru/20220718/finpodderzhka-1803169445.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ивановская область, общество