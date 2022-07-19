12:13 19.07.2022 (обновлено: 13:02 19.07.2022)
МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии политики США
МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии "произвола" и "гегемонии" США
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. КНДР в годовщину подписания Пхеньянской декларации 2000 года заявила об укреплении сотрудничества с РФ на пути неприятия "произвола" и гегемонии США, а также о поддержке усилий России по устранению угроз собственной безопасности, сообщил МИД Северной Кореи.
Президент России Владимир Путин 19 июля 2000 года посетил с официальным визитом Северную Корею. Это был первый в истории двусторонних отношений визит главы российского государства в КНДР. Руководители двух стран провели обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и представляющим взаимный интерес международным проблемам. По итогам переговоров была подписана Пхеньянская декларация.
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Как отмечает МИД КНДР, декларация включала положения о развитии сотрудничества двух стран, поддержке усилий по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, а также приветствии усилий по независимому решению проблемы объединения Кореи Югом и Севером без внешнего вмешательства.
Сообщается, что декларация является "важной вехой" в развитии дружбы между КНДР и Россией и остается неизменной в своем значении, хотя прошло уже более 20 лет с момента ее принятия. При этом РФ и Северная Корея продолжают развивать сотрудничество на основе уважения и взаимопонимания, в том числе на международной арене, и их отношения сейчас находятся в стадии "расцвета".
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"Стратегическое и тактическое сотрудничество между двумя странами укрепляется на пути категорического неприятия своеволия, произвола, гегемонистских действий США и их вассальных сил, решительного противодействия агрессии и угрозам безопасности извне, на пути защиты безопасности, суверенитета, развития и интересов и построения мирного и справедливого международного общества… Мы выражаем твердую поддержку и солидарность справедливым мерам, принятым российским руководством для искоренения военно-политических угроз и шантажа враждебных сил и защиты достоинства, интересов, мира и безопасности страны", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что народы Северной Кореи и РФ будут продолжать прилагать активные усилия для установления "подлинной международной справедливости и достижения прочного мира" в мире и регионе.
В октябре 1948 года СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения. Северная Корея официально признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР. Девятого февраля 2000 года в Пхеньяне был заключен новый межгосударственный Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Он заменил устаревший документ 1961 года, по которому СССР и КНДР были военными союзниками.