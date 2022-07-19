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МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии политики США - РИА Новости, 19.07.2022
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МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии политики США
МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии политики США - РИА Новости, 19.07.2022
МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии политики США
КНДР в годовщину подписания Пхеньянской декларации 2000 года заявила об укреплении сотрудничества с РФ на пути неприятия "произвола" и гегемонии США, а также о... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:13
2022-07-19T13:02
в мире
россия
сша
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. КНДР в годовщину подписания Пхеньянской декларации 2000 года заявила об укреплении сотрудничества с РФ на пути неприятия "произвола" и гегемонии США, а также о поддержке усилий России по устранению угроз собственной безопасности, сообщил МИД Северной Кореи.Президент России Владимир Путин 19 июля 2000 года посетил с официальным визитом Северную Корею. Это был первый в истории двусторонних отношений визит главы российского государства в КНДР. Руководители двух стран провели обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и представляющим взаимный интерес международным проблемам. По итогам переговоров была подписана Пхеньянская декларация.Как отмечает МИД КНДР, декларация включала положения о развитии сотрудничества двух стран, поддержке усилий по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, а также приветствии усилий по независимому решению проблемы объединения Кореи Югом и Севером без внешнего вмешательства.Сообщается, что декларация является "важной вехой" в развитии дружбы между КНДР и Россией и остается неизменной в своем значении, хотя прошло уже более 20 лет с момента ее принятия. При этом РФ и Северная Корея продолжают развивать сотрудничество на основе уважения и взаимопонимания, в том числе на международной арене, и их отношения сейчас находятся в стадии "расцвета"."Стратегическое и тактическое сотрудничество между двумя странами укрепляется на пути категорического неприятия своеволия, произвола, гегемонистских действий США и их вассальных сил, решительного противодействия агрессии и угрозам безопасности извне, на пути защиты безопасности, суверенитета, развития и интересов и построения мирного и справедливого международного общества… Мы выражаем твердую поддержку и солидарность справедливым мерам, принятым российским руководством для искоренения военно-политических угроз и шантажа враждебных сил и защиты достоинства, интересов, мира и безопасности страны", - говорится в сообщении МИД.Отмечается, что народы Северной Кореи и РФ будут продолжать прилагать активные усилия для установления "подлинной международной справедливости и достижения прочного мира" в мире и регионе.В октябре 1948 года СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения. Северная Корея официально признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР. Девятого февраля 2000 года в Пхеньяне был заключен новый межгосударственный Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Он заменил устаревший документ 1961 года, по которому СССР и КНДР были военными союзниками.
https://ria.ru/20220713/dnr-1802219063.html
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россия
сша
кндр (северная корея)
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в мире, россия, сша, кндр (северная корея)
12:13 19.07.2022 (обновлено: 13:02 19.07.2022)
 
МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии политики США

МИД КНДР выразил поддержку России в неприятии "произвола" и "гегемонии" США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. КНДР в годовщину подписания Пхеньянской декларации 2000 года заявила об укреплении сотрудничества с РФ на пути неприятия "произвола" и гегемонии США, а также о поддержке усилий России по устранению угроз собственной безопасности, сообщил МИД Северной Кореи.
Президент России Владимир Путин 19 июля 2000 года посетил с официальным визитом Северную Корею. Это был первый в истории двусторонних отношений визит главы российского государства в КНДР. Руководители двух стран провели обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и представляющим взаимный интерес международным проблемам. По итогам переговоров была подписана Пхеньянская декларация.
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю дипмисии Донецка в России Ольге Макеевой. Москва, 13 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:37
КНДР признала независимость ДНР
Как отмечает МИД КНДР, декларация включала положения о развитии сотрудничества двух стран, поддержке усилий по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, а также приветствии усилий по независимому решению проблемы объединения Кореи Югом и Севером без внешнего вмешательства.
Сообщается, что декларация является "важной вехой" в развитии дружбы между КНДР и Россией и остается неизменной в своем значении, хотя прошло уже более 20 лет с момента ее принятия. При этом РФ и Северная Корея продолжают развивать сотрудничество на основе уважения и взаимопонимания, в том числе на международной арене, и их отношения сейчас находятся в стадии "расцвета".
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 07:25
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
"Стратегическое и тактическое сотрудничество между двумя странами укрепляется на пути категорического неприятия своеволия, произвола, гегемонистских действий США и их вассальных сил, решительного противодействия агрессии и угрозам безопасности извне, на пути защиты безопасности, суверенитета, развития и интересов и построения мирного и справедливого международного общества… Мы выражаем твердую поддержку и солидарность справедливым мерам, принятым российским руководством для искоренения военно-политических угроз и шантажа враждебных сил и защиты достоинства, интересов, мира и безопасности страны", - говорится в сообщении МИД.
Отмечается, что народы Северной Кореи и РФ будут продолжать прилагать активные усилия для установления "подлинной международной справедливости и достижения прочного мира" в мире и регионе.
В октябре 1948 года СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения. Северная Корея официально признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР. Девятого февраля 2000 года в Пхеньяне был заключен новый межгосударственный Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Он заменил устаревший документ 1961 года, по которому СССР и КНДР были военными союзниками.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 21:50
Байден упомянул КНДР среди стран, примкнувших к санкциям против России
 
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