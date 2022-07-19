https://ria.ru/20220719/kitay-1803462631.html

В США назвали Китай главным вызовом западным демократиям

В США назвали Китай главным вызовом западным демократиям - РИА Новости, 19.07.2022

В США назвали Китай главным вызовом западным демократиям

Главный вызов западным демократиям исходит не из России, а из Китая, который угрожает свободолюбивому народу в азиатском регионе и, главным образом, Тайваню,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:34

2022-07-19T14:34

2022-07-19T14:34

в мире

китай

тайвань

сша

атлантический совет

мид кнр

вооруженные силы сша

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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Главный вызов западным демократиям исходит не из России, а из Китая, который угрожает свободолюбивому народу в азиатском регионе и, главным образом, Тайваню, заявил во вторник бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.Делегация Атлантического совета из США во главе с Эспером в понедельник прибыла на Тайвань с четырёхдневным визитом."Пока я находился на посту министра обороны, главной задачей, которую я поставил перед собой, было убедиться, что вооруженные силы США и наших союзников хорошо подготовлены к эре конкуренции между крупными державами, в которой мы оказались сейчас", - сказал Эспер, слова которого приводит сайт офиса главы администрации Тайваня.По его убеждению, многие все еще сомневаются в существовании такой эры, однако вооруженные действия России на Украине доказывают, что "автократии продолжают существовать в мире, доставляя неудобства демократиям"."Но самый большой вызов демократиям Запада сегодня исходит не из России. Он здесь, в Азии, где Китай продолжает бросать вызов международному порядку, основанному на праве, и угрожать свободолюбивому народу региона. Тайвань находится на передовой этого соперничества", - отметил Эспер.По его словам, если что-то и объединяет политиков Вашингтона, так это мнение о том, что Китай является стратегическим вызовом для США, а Тайвань - хороший друг, которого нужно поддерживать и защищать.Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220719/kitay-1803446805.html

китай

тайвань

сша

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в мире, китай, тайвань, сша, атлантический совет , мид кнр, вооруженные силы сша