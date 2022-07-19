В США назвали Китай главным вызовом западным демократиям
Экс-министр обороны США Эспер назвал Китай главным вызовом западным демократиям
© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Главный вызов западным демократиям исходит не из России, а из Китая, который угрожает свободолюбивому народу в азиатском регионе и, главным образом, Тайваню, заявил во вторник бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Делегация Атлантического совета из США во главе с Эспером в понедельник прибыла на Тайвань с четырёхдневным визитом.
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"Пока я находился на посту министра обороны, главной задачей, которую я поставил перед собой, было убедиться, что вооруженные силы США и наших союзников хорошо подготовлены к эре конкуренции между крупными державами, в которой мы оказались сейчас", - сказал Эспер, слова которого приводит сайт офиса главы администрации Тайваня.
По его словам, если что-то и объединяет политиков Вашингтона, так это мнение о том, что Китай является стратегическим вызовом для США, а Тайвань - хороший друг, которого нужно поддерживать и защищать.
Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.