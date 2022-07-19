Захарова предостерегла США от угроз в адрес Китая
Представитель МИД Захарова: Китай может позволить себе независимую политику
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китай, в отличие от США, кредитоспособен и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственности и многосторонности, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы США в адрес КНР.
Ранее в американском госдепе заявили, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России обойти санкции. Как заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, США вместе с десятками союзников взыщут с Китая высокую цену, если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций. Он подчеркнул, что американцы пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.
Представитель МИД также провела параллель с Саудовской Аравией. "Нед, так же "очень дорого", как Саудовской Аравии? Тоже будете из Пекина "изгоя" делать? Подумайте дважды, ведь все объявленные Вашингтоном "изгои" становятся только сильнее, а США к ним потом идут на поклон. Краснеть придется, как членам американской делегации во время встречи Вашего президента с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом, когда Джо Байдена спросили: "Саудовская Аравия - все еще изгой?" - отметила Захарова.
Она напомнила, что три года назад лично лидер США Джо Байден объявил, что "заставит Королевство заплатить цену и превратит их в изгоев". "А теперь с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману, который проявил себя государственным деятелем и во имя мировой стабильности соблаговолил принять президента экономически несостоятельной страны", - указала представитель МИД РФ.
По ее словам, американская экономика держится только на американских военных базах там, где они есть, и ответственном поведении по-настоящему независимых стран, где их нет.
"США много лет тратят больше, чем производят. Долг в 30 триллионов долларов выплачивать нечем. И все это знают. То, что Вашингтон планирует и совершает госперевороты в различных точках мира, о чем недавно так откровенно рассказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, не означает никакой финансовой состоятельности. Я бы сравнила, Нед, политико-экономические системы США и Британии с обанкротившимися аристократами, которые всю собственность заложили по несколько раз, всем должны, а от благополучной жизни отказаться никак не могут. И единственное их спасение – доброе отношение окружающих и держателей их долгов. Только вы не аристократы. Так, мещане", - заключила Захарова.