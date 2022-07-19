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Захарова предостерегла США от угроз в адрес Китая - РИА Новости, 19.07.2022
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Захарова предостерегла США от угроз в адрес Китая
Захарова предостерегла США от угроз в адрес Китая - РИА Новости, 19.07.2022
Захарова предостерегла США от угроз в адрес Китая
Китай, в отличие от США, кредитоспособен и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственности и многосторонности, отметила официальный... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:19
2022-07-19T12:19
в мире
джо байден
нед прайс
джон болтон
мария захарова
сша
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китай, в отличие от США, кредитоспособен и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственности и многосторонности, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы США в адрес КНР.Ранее в американском госдепе заявили, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России обойти санкции. Как заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, США вместе с десятками союзников взыщут с Китая высокую цену, если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций. Он подчеркнул, что американцы пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима."Госдеп хочет заставить Пекин "платить дорогую цену"? Проблема в том, что в отличие от США Китайская Народная Республика кредитоспособна и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственном подходе и истинной многосторонности", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Представитель МИД также провела параллель с Саудовской Аравией. "Нед, так же "очень дорого", как Саудовской Аравии? Тоже будете из Пекина "изгоя" делать? Подумайте дважды, ведь все объявленные Вашингтоном "изгои" становятся только сильнее, а США к ним потом идут на поклон. Краснеть придется, как членам американской делегации во время встречи Вашего президента с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом, когда Джо Байдена спросили: "Саудовская Аравия - все еще изгой?" - отметила Захарова.Она напомнила, что три года назад лично лидер США Джо Байден объявил, что "заставит Королевство заплатить цену и превратит их в изгоев". "А теперь с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману, который проявил себя государственным деятелем и во имя мировой стабильности соблаговолил принять президента экономически несостоятельной страны", - указала представитель МИД РФ.По ее словам, американская экономика держится только на американских военных базах там, где они есть, и ответственном поведении по-настоящему независимых стран, где их нет."США много лет тратят больше, чем производят. Долг в 30 триллионов долларов выплачивать нечем. И все это знают. То, что Вашингтон планирует и совершает госперевороты в различных точках мира, о чем недавно так откровенно рассказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, не означает никакой финансовой состоятельности. Я бы сравнила, Нед, политико-экономические системы США и Британии с обанкротившимися аристократами, которые всю собственность заложили по несколько раз, всем должны, а от благополучной жизни отказаться никак не могут. И единственное их спасение – доброе отношение окружающих и держателей их долгов. Только вы не аристократы. Так, мещане", - заключила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/gosdep-1803362451.html
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в мире, джо байден, нед прайс, джон болтон, мария захарова, сша, китай, россия, государственный департамент сша
12:19 19.07.2022
 
Захарова предостерегла США от угроз в адрес Китая

Представитель МИД Захарова: Китай может позволить себе независимую политику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китай, в отличие от США, кредитоспособен и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственности и многосторонности, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы США в адрес КНР.
Ранее в американском госдепе заявили, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России обойти санкции. Как заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, США вместе с десятками союзников взыщут с Китая высокую цену, если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций. Он подчеркнул, что американцы пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
07:30В мире
Китай дорого заплатит США за помощь России, заявили в Госдепе
"Госдеп хочет заставить Пекин "платить дорогую цену"? Проблема в том, что в отличие от США Китайская Народная Республика кредитоспособна и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственном подходе и истинной многосторонности", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД также провела параллель с Саудовской Аравией. "Нед, так же "очень дорого", как Саудовской Аравии? Тоже будете из Пекина "изгоя" делать? Подумайте дважды, ведь все объявленные Вашингтоном "изгои" становятся только сильнее, а США к ним потом идут на поклон. Краснеть придется, как членам американской делегации во время встречи Вашего президента с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом, когда Джо Байдена спросили: "Саудовская Аравия - все еще изгой?" - отметила Захарова.
Она напомнила, что три года назад лично лидер США Джо Байден объявил, что "заставит Королевство заплатить цену и превратит их в изгоев". "А теперь с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману, который проявил себя государственным деятелем и во имя мировой стабильности соблаговолил принять президента экономически несостоятельной страны", - указала представитель МИД РФ.
По ее словам, американская экономика держится только на американских военных базах там, где они есть, и ответственном поведении по-настоящему независимых стран, где их нет.
"США много лет тратят больше, чем производят. Долг в 30 триллионов долларов выплачивать нечем. И все это знают. То, что Вашингтон планирует и совершает госперевороты в различных точках мира, о чем недавно так откровенно рассказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, не означает никакой финансовой состоятельности. Я бы сравнила, Нед, политико-экономические системы США и Британии с обанкротившимися аристократами, которые всю собственность заложили по несколько раз, всем должны, а от благополучной жизни отказаться никак не могут. И единственное их спасение – доброе отношение окружающих и держателей их долгов. Только вы не аристократы. Так, мещане", - заключила Захарова.
Район Саньлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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МИД Китая ответил на заявления США о "помощи России"
 
В миреДжо БайденНед ПрайсДжон БолтонМария ЗахароваСШАКитайРоссияГосударственный департамент США
 
 
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