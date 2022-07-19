https://ria.ru/20220719/kitay-1803401334.html

МИД Китая ответил на заявления США о "помощи России"

МИД Китая ответил на заявления США о "помощи России" - РИА Новости, 19.07.2022

МИД Китая ответил на заявления США о "помощи России"

США следует задуматься о своих ошибочных действиях в украинском вопросе и способствовать созданию условий для мирных переговоров, заявил официальный... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:30

2022-07-19T11:30

2022-07-19T14:29

в мире

чжао лицзянь

нед прайс

владимир путин

сша

россия

китай

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 19 июл — РИА Новости. США следует задуматься о своих ошибочных действиях в украинском вопросе и способствовать созданию условий для мирных переговоров, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он назвал недопустимыми угрозы в адрес Пекина со стороны Вашингтона. Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что китайским властям придется заплатить "очень высокую цену", если Пекин будет помогать Москве обойти санкции. При этом он подчеркнул, что американцы пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.Комментируя это заявление, в китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что всегда выступали за объективный и беспристрастный подход в украинском вопросе."Мы также всегда выступали против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не имеют основы в международном праве", — добавил Чжао Лицзянь. Он отметил, что высказывания Прайса сделаны в манере "мирового жандарма". При этом Чжао Лицзянь назвал американские власти зачинщиком и движущей силой противостояния на Украине и обвинил их в провоцировании новой холодной войны."США должны проявить ответственность и способствовать урегулированию украинского кризиса надлежащим образом, а также создавать необходимые условия и обстановку для проведения мирных переговоров между заинтересованными сторонами", — указал дипломат.Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Пекин якобы различными способами помогает Москве противостоять санкциям, введенным в связи со спецоперацией. По ее словам, "иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно".В российском МИД неоднократно подчеркивали, что попытки американских властей "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, а партнерство двух стран успешно проходит испытание на прочность.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост цен на продукты и бензин.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобных которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ на рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803369191.html

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802830823.html

https://ria.ru/20220718/tayvan-1803298061.html

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чжао лицзянь, нед прайс, владимир путин, сша, россия, китай, санкции в отношении россии