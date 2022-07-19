https://ria.ru/20220719/kitay-1803358678.html

При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек

При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.07.2022

При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:21

2022-07-19T05:21

2022-07-19T05:21

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китай

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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района Бэйчэнь.Взрыв произошел около 7.15 (2.15 мск) во вторник в одном из жилых шестиэтажных зданий в районе Бэйчэнь, в здании полностью разрушены несколько квартир на трех верхних этажах, в соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все восемь пострадавших получили незначительные травмы, в основном синяки и царапины, их жизни ничего не угрожает. Сообщений о погибших пока не поступало.Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование. На месте продолжается поисково-спасательная операция, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

https://ria.ru/20220601/restoran-1792236578.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай