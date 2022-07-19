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При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.07.2022
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При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек
При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.07.2022
При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T05:21
2022-07-19T05:21
в мире
китай
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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района Бэйчэнь.Взрыв произошел около 7.15 (2.15 мск) во вторник в одном из жилых шестиэтажных зданий в районе Бэйчэнь, в здании полностью разрушены несколько квартир на трех верхних этажах, в соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все восемь пострадавших получили незначительные травмы, в основном синяки и царапины, их жизни ничего не угрожает. Сообщений о погибших пока не поступало.Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование. На месте продолжается поисково-спасательная операция, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.
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в мире, китай
05:21 19.07.2022
 
При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек

При взрыве газа в жилом доме на севере Китая пострадали восемь человек

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района Бэйчэнь.
Взрыв произошел около 7.15 (2.15 мск) во вторник в одном из жилых шестиэтажных зданий в районе Бэйчэнь, в здании полностью разрушены несколько квартир на трех верхних этажах, в соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все восемь пострадавших получили незначительные травмы, в основном синяки и царапины, их жизни ничего не угрожает. Сообщений о погибших пока не поступало.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 06:53
В Китае при взрыве в ресторане погиб один человек
Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование. На месте продолжается поисково-спасательная операция, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.
 
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