https://ria.ru/20220719/kitay-1803358678.html
При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек
При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.07.2022
При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T05:21
2022-07-19T05:21
2022-07-19T05:21
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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района Бэйчэнь.Взрыв произошел около 7.15 (2.15 мск) во вторник в одном из жилых шестиэтажных зданий в районе Бэйчэнь, в здании полностью разрушены несколько квартир на трех верхних этажах, в соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все восемь пострадавших получили незначительные травмы, в основном синяки и царапины, их жизни ничего не угрожает. Сообщений о погибших пока не поступало.Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование. На месте продолжается поисково-спасательная операция, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.
https://ria.ru/20220601/restoran-1792236578.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
При взрыве газа в жилом доме в Китае пострадали восемь человек
При взрыве газа в жилом доме на севере Китая пострадали восемь человек
ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая, сообщает администрация района Бэйчэнь.
Взрыв произошел около 7.15 (2.15 мск) во вторник в одном из жилых шестиэтажных зданий в районе Бэйчэнь, в здании полностью разрушены несколько квартир на трех верхних этажах, в соседних домах взрывной волной выбило стекла. Все восемь пострадавших получили незначительные травмы, в основном синяки и царапины, их жизни ничего не угрожает. Сообщений о погибших пока не поступало.
Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование. На месте продолжается поисково-спасательная операция, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.