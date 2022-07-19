https://ria.ru/20220719/kipr-1803477349.html

Посольство России осудило сравнение оккупации Кипра с операцией на Украине

Посольство России осудило сравнение оккупации Кипра с операцией на Украине - РИА Новости, 19.07.2022

Посольство России осудило сравнение оккупации Кипра с операцией на Украине

Посольство России на Кипре назвало "откровенным политиканством" сравнение турецкого вторжения на Кипр 1974 года с проведением российской специальной военной... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:20

2022-07-19T15:20

2022-07-19T15:20

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греция

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АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Посольство России на Кипре назвало "откровенным политиканством" сравнение турецкого вторжения на Кипр 1974 года с проведением российской специальной военной операции на Украине.Главным является тот факт, что в 1974 году Кипр не представлял ни малейшей угрозы континентальной Турции, ни в военном, ни в геополитическом плане, отмечается в заявлении."Напротив, Украина на протяжении последних лет целенаправленно переформатировалась западными странами во враждебный и агрессивный в отношении нас плацдарм непосредственно у наших границ. С 2014 года киевский режим активно "накачивался" деньгами и оружием. На территории Украины открыто работали сотни западных военных инструкторов, готовящих украинскую армию к войне с Россией. Не говоря уже о сети военных биологических лабораторий США на территории этой страны и претензиях президента Зеленского на статус ядерной державы", - заявило посольство.В диппредставительстве отметили и разницу в политике.Российское посольство задает вопрос – был ли Кипр в 70-х годах превращен третьими странами в военизированный плацдарм под лозунгом "Анти-Турция", в который втягивалась Украина в качестве "Анти-России"?"Очевидно, что нет. Поэтому считаем любые аналогии на эту тему откровенным политиканством и попыткой заработать сомнительные очки на болезненной для каждого киприота теме в преддверии президентских выборов", - заявило посольство России.Президентские выборы на Кипре пройдут 5 февраля 2023 года.Президент Кипра Никос Анастасиадис, который в выборах не участвует, в последние дни несколько раз заявлял о "сходстве между турецким вторжением на Кипр и российским вторжением в Украину", утверждая, что "предлоги были одни и те же".Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.

https://ria.ru/20220719/kipr-1803348064.html

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в мире, кипр, украина, россия, оон, никос анастасиадис, греция