Посольство России осудило сравнение оккупации Кипра с операцией на Украине
Посольство России назвало сравнение оккупации Кипра с операцией на Украине политиканством
© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии. Архивное фото
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Посольство России на Кипре назвало "откровенным политиканством" сравнение турецкого вторжения на Кипр 1974 года с проведением российской специальной военной операции на Украине.
"В последнее время с удивлением отмечаем участившиеся факты сравнения турецкого вторжения на Кипр 1974 г. с проведением российской специальной военной операции на Украине. Подобные аналогии, звучащие из уст политиков, журналистов и тем более официальных лиц считаем неуместными, политически мотивированными и лишенными какого-либо основания", - говорится в заявлении российского посольства.
"Напротив, Украина на протяжении последних лет целенаправленно переформатировалась западными странами во враждебный и агрессивный в отношении нас плацдарм непосредственно у наших границ. С 2014 года киевский режим активно "накачивался" деньгами и оружием. На территории Украины открыто работали сотни западных военных инструкторов, готовящих украинскую армию к войне с Россией. Не говоря уже о сети военных биологических лабораторий США на территории этой страны и претензиях президента Зеленского на статус ядерной державы", - заявило посольство.
В диппредставительстве отметили и разницу в политике.
"Кроме того, мы не собираемся менять этнический, религиозный и языковой состав этих территорий. Наши войска покинут территорию Украины после завершения операции по ее демилитаризации и денацификации, а жители освобожденных территорий сами будут решать в составе какого государства им жить дальше. Это официально заявлено руководством нашей страны", - говорится в заявлении.
Российское посольство задает вопрос – был ли Кипр в 70-х годах превращен третьими странами в военизированный плацдарм под лозунгом "Анти-Турция", в который втягивалась Украина в качестве "Анти-России"?
"Очевидно, что нет. Поэтому считаем любые аналогии на эту тему откровенным политиканством и попыткой заработать сомнительные очки на болезненной для каждого киприота теме в преддверии президентских выборов", - заявило посольство России.
Президентские выборы на Кипре пройдут 5 февраля 2023 года.
Президент Кипра Никос Анастасиадис, который в выборах не участвует, в последние дни несколько раз заявлял о "сходстве между турецким вторжением на Кипр и российским вторжением в Украину", утверждая, что "предлоги были одни и те же".
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.