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Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре - РИА Новости, 19.07.2022
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре
Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:03
2022-07-19T00:03
2022-07-19T00:03
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также экономического неравенства между общинами на острове.В понедельник прошло закрытое заседание СБ ООН по ситуации на Кипре, где обсуждались доклады генсека ООН по ситуации в урегулировании.По ее словам, такой "анализ", как минимум, неточен"."Во-первых, экономическое неравенство между общинами существовало давно и вызвано различиями в доступе к рынкам. Во-вторых, в докладах ничего не говорится о том, что существенную долю турпотока на остров составляют россияне, чье присутствие резко сократилось в государствах, присоединившихся к незаконным антироссийским санкциям", - сказала она."Считаем, что подтасовка фактов Секретариатом может скорее навредить, чем принести пользу, а неуместные увязки не способны никак ускорить процесс кипрского урегулирования", - подчеркнула Евстигнеева. Она призвала секретариат ООН относиться более ответственно к анализу ситуации на Кипре.
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в мире, кипр, оон, совет безопасности оон, украина
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре
Зампостпреда Евстигнеева призвала ООН не искажать данные по снижению турпотока на Кипр
ООН, 16 июл – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также экономического неравенства между общинами на острове.
В понедельник прошло закрытое заседание СБ ООН
по ситуации на Кипре
, где обсуждались доклады генсека ООН
по ситуации в урегулировании.
"Доклады генсекретаря утверждают, что кризис на Украине
привел к спаду турпотоков, прежде всего на Севере, к углублению "разрыва" в экономическом положении и, соответственно, способствовал росту недоверия между общинами", – сказала журналистам Евстигнеева.
По ее словам, такой "анализ", как минимум, неточен".
"Во-первых, экономическое неравенство между общинами существовало давно и вызвано различиями в доступе к рынкам. Во-вторых, в докладах ничего не говорится о том, что существенную долю турпотока на остров составляют россияне, чье присутствие резко сократилось в государствах, присоединившихся к незаконным антироссийским санкциям", - сказала она.
"Считаем, что подтасовка фактов Секретариатом может скорее навредить, чем принести пользу, а неуместные увязки не способны никак ускорить процесс кипрского урегулирования", - подчеркнула Евстигнеева. Она призвала секретариат ООН относиться более ответственно к анализу ситуации на Кипре.