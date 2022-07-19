https://ria.ru/20220719/kipr-1803348064.html

Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре

Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре - РИА Новости, 19.07.2022

Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T00:03

2022-07-19T00:03

2022-07-19T00:03

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также экономического неравенства между общинами на острове.В понедельник прошло закрытое заседание СБ ООН по ситуации на Кипре, где обсуждались доклады генсека ООН по ситуации в урегулировании.По ее словам, такой "анализ", как минимум, неточен"."Во-первых, экономическое неравенство между общинами существовало давно и вызвано различиями в доступе к рынкам. Во-вторых, в докладах ничего не говорится о том, что существенную долю турпотока на остров составляют россияне, чье присутствие резко сократилось в государствах, присоединившихся к незаконным антироссийским санкциям", - сказала она."Считаем, что подтасовка фактов Секретариатом может скорее навредить, чем принести пользу, а неуместные увязки не способны никак ускорить процесс кипрского урегулирования", - подчеркнула Евстигнеева. Она призвала секретариат ООН относиться более ответственно к анализу ситуации на Кипре.

https://ria.ru/20220715/oon-1802862620.html

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в мире, кипр, оон, совет безопасности оон, украина