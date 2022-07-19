Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/kipr-1803348064.html
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре - РИА Новости, 19.07.2022
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре
Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:03
2022-07-19T00:03
в мире
кипр
оон
совет безопасности оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757511299_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_f36207f7d2d473fc58c09c141871776f.jpg
ООН, 16 июл – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также экономического неравенства между общинами на острове.В понедельник прошло закрытое заседание СБ ООН по ситуации на Кипре, где обсуждались доклады генсека ООН по ситуации в урегулировании.По ее словам, такой "анализ", как минимум, неточен"."Во-первых, экономическое неравенство между общинами существовало давно и вызвано различиями в доступе к рынкам. Во-вторых, в докладах ничего не говорится о том, что существенную долю турпотока на остров составляют россияне, чье присутствие резко сократилось в государствах, присоединившихся к незаконным антироссийским санкциям", - сказала она."Считаем, что подтасовка фактов Секретариатом может скорее навредить, чем принести пользу, а неуместные увязки не способны никак ускорить процесс кипрского урегулирования", - подчеркнула Евстигнеева. Она призвала секретариат ООН относиться более ответственно к анализу ситуации на Кипре.
https://ria.ru/20220715/oon-1802862620.html
кипр
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757511299_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_53c701a3f1a20991abc726d5549ca05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, оон, совет безопасности оон, украина
00:03 19.07.2022
 
Зампостпреда России уличила ООН в неверной интерпретации ситуации на Кипре

Зампостпреда Евстигнеева призвала ООН не искажать данные по снижению турпотока на Кипр

© Depositphotos / Kirill MakarovЛимассол, Кипр
Лимассол, Кипр - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / Kirill Makarov
Лимассол, Кипр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 июл – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева призвала Секретариат ООН не искажать данные о причинах снижения туристического потока в направлении Кипра, а также экономического неравенства между общинами на острове.
В понедельник прошло закрытое заседание СБ ООН по ситуации на Кипре, где обсуждались доклады генсека ООН по ситуации в урегулировании.
"Доклады генсекретаря утверждают, что кризис на Украине привел к спаду турпотоков, прежде всего на Севере, к углублению "разрыва" в экономическом положении и, соответственно, способствовал росту недоверия между общинами", – сказала журналистам Евстигнеева.
По ее словам, такой "анализ", как минимум, неточен".
"Во-первых, экономическое неравенство между общинами существовало давно и вызвано различиями в доступе к рынкам. Во-вторых, в докладах ничего не говорится о том, что существенную долю турпотока на остров составляют россияне, чье присутствие резко сократилось в государствах, присоединившихся к незаконным антироссийским санкциям", - сказала она.
"Считаем, что подтасовка фактов Секретариатом может скорее навредить, чем принести пользу, а неуместные увязки не способны никак ускорить процесс кипрского урегулирования", - подчеркнула Евстигнеева. Она призвала секретариат ООН относиться более ответственно к анализу ситуации на Кипре.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:37
ООН приветствует усилия для облегчения продовольственного кризиса в мире
 
В миреКипрООНСовет Безопасности ООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала