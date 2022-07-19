https://ria.ru/20220719/kino-1803449304.html

Китай снимает в Сирии фильм, продюсером которого стал Джеки Чан

Китай снимает в Сирии фильм, продюсером которого стал Джеки Чан - РИА Новости, 19.07.2022

Китай снимает в Сирии фильм, продюсером которого стал Джеки Чан

Китай впервые снимает фильм в Сирии, исполнительным продюсером картины под названием Home Operation выступает Джеки Чан. Съемки пройдут в Дамаске и других... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:04

2022-07-19T14:04

2022-07-19T14:44

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джеки чан

сирия

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ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Китай впервые снимает фильм в Сирии, исполнительным продюсером картины под названием Home Operation выступает Джеки Чан. Съемки пройдут в Дамаске и других городах, сообщил РИА Новости директор участвующей в работе над картиной компании из ОАЭ Art Maker Production Зияд Али."Фильм рассказывает о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правительство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война", — рассказал собеседник агентства.Заказчик картины Home Operation — китайское правительство.События картины разворачиваются в вымышленной стране под названием Поман, сюжет основан на эвакуации китайских граждан из Йемена в 2015 году после начала гражданской войны.Съемки пройдут в районе эль-Хаджар эль-Асвад в Дамаске и столичном пригороде Дарайя, а также в Хомсе, Тартусе и Баньясе. По словам Али, выбирая страну для съемок, продюсеры "искали места, где есть разрушенные войной районы, а также ближневосточный колорит". Рассматривалось множество вариантов в разных арабских странах, однако именно Сирия располагает "техническими возможностями и подходящей натурой для съемок", устроившими продюсеров.Съемки начались неделю назад, работа в Сирии "идет гладко" и ориентировочно займет около двух с половиной месяцев, рассказал директор компании.Он также опроверг появившиеся в ряде СМИ слухи о том, что Джеки Чан лично присутствует на съемках в Сирии."Джеки Чан не снимается в картине, он ее продюсирует", — подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220719/prigovor-1803418226.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

джеки чан, сирия, дамаск (город), кино и сериалы, что посмотреть , новости культуры, культура