https://ria.ru/20220719/kikina-1803436186.html
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью - РИА Новости, 19.07.2022
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью
Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:15
2022-07-19T13:15
2022-07-19T13:18
космос - риа наука
анна кикина
россия
сша
центр подготовки космонавтов
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573549781_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_283871c070a1658832cb4f017b656a3c.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана годной к полету по состоянию здоровья, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина."По результатам заседания комиссии космонавт Анна Кикина была признана годной к космическому полету по состоянию здоровья. Она продолжит подготовку к 68-й длительной экспедиции на МКС", - говорится в сообщении ЦПК в Telegram.Отмечается, что главная медицинская комиссия, в состав которой входили представители ЦПК, "Роскосмоса", ФМБА, ИМБП РАН, Минздрава и Минобороны РФ, проанализировала данные медицинских обследований Кикиной за период предполётной подготовки.Ранее "Роскосмос" и НАСА приняли окончательное решение о полете Кикиной, единственной девушки в российском отряде космонавтов, на американском корабле Crew Dragon и американца Франсиско Рубио - на "Союзе МС-22".Для полета Кикиной на корабле компании SpaceX необходимо было возобновление перекрестных полетов Россией и США. Соответствующее соглашение было подписано 14 июля.
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html
https://ria.ru/20220614/mks-1795273406.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573549781_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_de1ac4c0b8c6e79d0eed3fbade9b2c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, анна кикина, россия, сша, центр подготовки космонавтов, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
13:15 19.07.2022 (обновлено: 13:18 19.07.2022)
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью
Космонавта Кикину, которая полетит на МКС на корабле Маска, признали годной по здоровью