https://ria.ru/20220719/kikina-1803436186.html

Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью

Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью - РИА Новости, 19.07.2022

Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью

Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:15

2022-07-19T13:15

2022-07-19T13:18

космос - риа наука

анна кикина

россия

сша

центр подготовки космонавтов

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана годной к полету по состоянию здоровья, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина."По результатам заседания комиссии космонавт Анна Кикина была признана годной к космическому полету по состоянию здоровья. Она продолжит подготовку к 68-й длительной экспедиции на МКС", - говорится в сообщении ЦПК в Telegram.Отмечается, что главная медицинская комиссия, в состав которой входили представители ЦПК, "Роскосмоса", ФМБА, ИМБП РАН, Минздрава и Минобороны РФ, проанализировала данные медицинских обследований Кикиной за период предполётной подготовки.Ранее "Роскосмос" и НАСА приняли окончательное решение о полете Кикиной, единственной девушки в российском отряде космонавтов, на американском корабле Crew Dragon и американца Франсиско Рубио - на "Союзе МС-22".Для полета Кикиной на корабле компании SpaceX необходимо было возобновление перекрестных полетов Россией и США. Соответствующее соглашение было подписано 14 июля.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

https://ria.ru/20220614/mks-1795273406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

космос - риа наука, анна кикина, россия, сша, центр подготовки космонавтов, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex