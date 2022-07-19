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Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью - РИА Новости, 19.07.2022
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Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью - РИА Новости, 19.07.2022
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью
Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:15
2022-07-19T13:18
космос - риа наука
анна кикина
россия
сша
центр подготовки космонавтов
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана годной к полету по состоянию здоровья, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина."По результатам заседания комиссии космонавт Анна Кикина была признана годной к космическому полету по состоянию здоровья. Она продолжит подготовку к 68-й длительной экспедиции на МКС", - говорится в сообщении ЦПК в Telegram.Отмечается, что главная медицинская комиссия, в состав которой входили представители ЦПК, "Роскосмоса", ФМБА, ИМБП РАН, Минздрава и Минобороны РФ, проанализировала данные медицинских обследований Кикиной за период предполётной подготовки.Ранее "Роскосмос" и НАСА приняли окончательное решение о полете Кикиной, единственной девушки в российском отряде космонавтов, на американском корабле Crew Dragon и американца Франсиско Рубио - на "Союзе МС-22".Для полета Кикиной на корабле компании SpaceX необходимо было возобновление перекрестных полетов Россией и США. Соответствующее соглашение было подписано 14 июля.
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html
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космос - риа наука, анна кикина, россия, сша, центр подготовки космонавтов, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
13:15 19.07.2022 (обновлено: 13:18 19.07.2022)
 
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью

Космонавта Кикину, которая полетит на МКС на корабле Маска, признали годной по здоровью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАнна Кикина
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Анна Кикина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которой осенью предстоит отправиться к МКС на американском корабле Crew Dragon, признана годной к полету по состоянию здоровья, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"По результатам заседания комиссии космонавт Анна Кикина была признана годной к космическому полету по состоянию здоровья. Она продолжит подготовку к 68-й длительной экспедиции на МКС", - говорится в сообщении ЦПК в Telegram.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 10:02Наука
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon
Отмечается, что главная медицинская комиссия, в состав которой входили представители ЦПК, "Роскосмоса", ФМБА, ИМБП РАН, Минздрава и Минобороны РФ, проанализировала данные медицинских обследований Кикиной за период предполётной подготовки.
Ранее "Роскосмос" и НАСА приняли окончательное решение о полете Кикиной, единственной девушки в российском отряде космонавтов, на американском корабле Crew Dragon и американца Франсиско Рубио - на "Союзе МС-22".
Для полета Кикиной на корабле компании SpaceX необходимо было возобновление перекрестных полетов Россией и США. Соответствующее соглашение было подписано 14 июля.
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