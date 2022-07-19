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ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области

ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области - РИА Новости, 19.07.2022

ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области

ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:03

2022-07-19T12:03

2022-07-19T12:41

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

одесская область

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России."В районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению", - сказали в ведомстве.Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Долина Донецкой Народной Республики высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады украинских войск. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

сша

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации ВСУ и складов с боеприпасами Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах", - говорится в сводке. 2022-07-19T12:03 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), одесская область, вооруженные силы украины, сша