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ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области
ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области - РИА Новости, 19.07.2022
ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области
ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:03
2022-07-19T12:03
2022-07-19T12:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
одесская область
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России."В районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению", - сказали в ведомстве.Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Долина Донецкой Народной Республики высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады украинских войск. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации ВСУ и складов с боеприпасами
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах", - говорится в сводке.
2022-07-19T12:03
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PT3M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), одесская область, вооруженные силы украины, сша
12:03 19.07.2022 (обновлено: 12:41 19.07.2022)
ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами в Одесской области
Минобороны: ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами НАТО в Одесской области