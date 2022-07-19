https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html

Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе

Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе - РИА Новости, 19.07.2022

Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе

Киевским властям стоит забыть о Херсонской области и оставить свои фантазии насчет его возвращения, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T07:04

2022-07-19T07:04

2022-07-19T07:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Киевским властям стоит забыть о Херсонской области и оставить свои фантазии насчет его возвращения, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Как отметил Стремоусов, область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России."Подготовка к референдуму идет, ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идет", - добавил замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220711/vossoedinenie-1801606297.html

херсонская область

россия

украина

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Максим Горбачев

херсонская область , россия, в мире, украина