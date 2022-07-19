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Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе - РИА Новости, 19.07.2022
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Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе
Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе - РИА Новости, 19.07.2022
Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе
Киевским властям стоит забыть о Херсонской области и оставить свои фантазии насчет его возвращения, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T07:04
2022-07-19T07:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Киевским властям стоит забыть о Херсонской области и оставить свои фантазии насчет его возвращения, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Как отметил Стремоусов, область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России."Подготовка к референдуму идет, ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идет", - добавил замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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херсонская область , россия, в мире, украина
07:04 19.07.2022 (обновлено: 07:11 19.07.2022)
 
Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов призвал Киев забыть о регионе

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Киевским властям стоит забыть о Херсонской области и оставить свои фантазии насчет его возвращения, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Киеву стоит забыть (про) Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно", - сказал он.

Как отметил Стремоусов, область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.
"Подготовка к референдуму идет, ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идет", - добавил замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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