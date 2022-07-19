07:04 19.07.2022 (обновлено: 07:11 19.07.2022)
Херсонские власти призвали Киев забыть о регионе
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов призвал Киев забыть о регионе
© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Киевским властям стоит забыть о Херсонской области и оставить свои фантазии насчет его возвращения, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Киеву стоит забыть (про) Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно", - сказал он.
Как отметил Стремоусов, область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.
"Подготовка к референдуму идет, ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идет", - добавил замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.