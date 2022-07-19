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Келин ответил на обвинения в ответственности России за смерть наемника - РИА Новости, 19.07.2022
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Келин ответил на обвинения в ответственности России за смерть наемника
Келин ответил на обвинения в ответственности России за смерть наемника - РИА Новости, 19.07.2022
Келин ответил на обвинения в ответственности России за смерть наемника
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ отвергает обвинения Лондона, возлагающего на Москву ответственность за смерть британского наемника... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:25
2022-07-19T14:25
в мире
дарья морозова
игорь конашенков
денис пушилин
великобритания
донецкая народная республика
россия
красный крест
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ отвергает обвинения Лондона, возлагающего на Москву ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в Донбассе.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне."Меня действительно вызывали в пятницу в британский МИД и …в общем-то довольно в такой высокопарной, я бы сказал в аррогантной (надменной – ред.) форме возложили на Россию ответственность за смерть Пола Ури, который, как известно, умер от диабета, у него был диабет первой степени, хотя ему была оказана помощь, целый ряд сопутствующих болезней ", - рассказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "здесь что удивляет, действительно - что британские официальные лица, они как-то не попробовали содействовать Ури, хотя знали о его бедственном положении, они могли бы это сделать через Красный крест, например, хотя бы". Он заметил, что у британской стороны был "набор действий", но ее не интересовало здоровье Ури.Келин добавил, что "не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, они сейчас находятся в плену, они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее, пока никаких действий". "Что касается возложения на нас ответственности, России как государства, то это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они находятся в юрисдикции другой страны, а именно ДНР, и суд имеет над ними юрисдикцию", - заключил дипломат.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
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в мире, дарья морозова, игорь конашенков, денис пушилин, великобритания, донецкая народная республика, россия, красный крест
14:25 19.07.2022
 
Келин ответил на обвинения в ответственности России за смерть наемника

Посол России в Лондоне Келин отверг обвинения в ответственности России за гибель наемника

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ отвергает обвинения Лондона, возлагающего на Москву ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в Донбассе.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне.
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"Меня действительно вызывали в пятницу в британский МИД и …в общем-то довольно в такой высокопарной, я бы сказал в аррогантной (надменной – ред.) форме возложили на Россию ответственность за смерть Пола Ури, который, как известно, умер от диабета, у него был диабет первой степени, хотя ему была оказана помощь, целый ряд сопутствующих болезней ", - рассказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "здесь что удивляет, действительно - что британские официальные лица, они как-то не попробовали содействовать Ури, хотя знали о его бедственном положении, они могли бы это сделать через Красный крест, например, хотя бы". Он заметил, что у британской стороны был "набор действий", но ее не интересовало здоровье Ури.
Келин добавил, что "не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, они сейчас находятся в плену, они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее, пока никаких действий". "Что касается возложения на нас ответственности, России как государства, то это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они находятся в юрисдикции другой страны, а именно ДНР, и суд имеет над ними юрисдикцию", - заключил дипломат.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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В миреДарья МорозоваИгорь КонашенковДенис ПушилинВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасный Крест
 
 
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