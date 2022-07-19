https://ria.ru/20220719/kabel-1803460018.html
Хакеры способны воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны"
Хакеры способны воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны" - РИА Новости, 19.07.2022
Хакеры способны воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны"
Новым способом взлома компьютерной техники стали SATA-кабели, которые могут быть превращены в радиоантенны для беспроводной кражи данных. Уязвимость обнаружена... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:29
2022-07-19T14:29
2022-07-19T14:29
наука
технологии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новым способом взлома компьютерной техники стали SATA-кабели, которые могут быть превращены в радиоантенны для беспроводной кражи данных. Уязвимость обнаружена исследователями израильского университета Бен-Гуриона в Негеве.Методу атаки дали название SATAn ("Сатана") — технология способна превратить любой штатный кабель SATA в радиоантенну для беспроводной кражи данных. Правда, как отмечают исследователи, уязвимость не будет работать, пока на компьютер не попадет специальная программа, которая может быть загружена и без физического вмешательства в компьютер.На пораженном компьютере SATAn используется стандартный протокол обмена данными по кабелю SATA для кодирования чувствительной информации в служебные сигналы обычной активности накопителей. Генерируется электромагнитный "шум", который кабель SATA как антенна транслирует на частоте 6 ГГц — дальность передачи ограничена одним метром.Исследователи, нашедшие уязвимость, считают, что ее реализация слишком сложна, чтобы угрожать рядовым пользователям. Однако крупным компаниям и структурам стоит подумать о новым методах защиты от угрозы — например, экранирование кабелей.
https://ria.ru/20220712/peregrev-1801773801.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Новым способом взлома компьютерной техники стали SATA-кабели, которые могут быть превращены в радиоантенны для беспроводной кражи данных. Уязвимость обнаружена
исследователями израильского университета Бен-Гуриона в Негеве.
Методу атаки дали название SATAn ("Сатана") — технология способна превратить любой штатный кабель SATA в радиоантенну для беспроводной кражи данных. Правда, как отмечают исследователи, уязвимость не будет работать, пока на компьютер не попадет специальная программа, которая может быть загружена и без физического вмешательства в компьютер.
На пораженном компьютере SATAn используется стандартный протокол обмена данными по кабелю SATA для кодирования чувствительной информации в служебные сигналы обычной активности накопителей. Генерируется электромагнитный "шум", который кабель SATA как антенна транслирует на частоте 6 ГГц — дальность передачи ограничена одним метром.
Исследователи, нашедшие уязвимость, считают, что ее реализация слишком сложна, чтобы угрожать рядовым пользователям. Однако крупным компаниям и структурам стоит подумать о новым методах защиты от угрозы — например, экранирование кабелей.