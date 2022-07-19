https://ria.ru/20220719/kabel-1803460018.html

Хакеры способны воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны"

Хакеры способны воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны" - РИА Новости, 19.07.2022

Хакеры способны воровать данные из компьютера с помощью кабеля-"сатаны"

Новым способом взлома компьютерной техники стали SATA-кабели, которые могут быть превращены в радиоантенны для беспроводной кражи данных. Уязвимость обнаружена... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:29

2022-07-19T14:29

2022-07-19T14:29

наука

технологии

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новым способом взлома компьютерной техники стали SATA-кабели, которые могут быть превращены в радиоантенны для беспроводной кражи данных. Уязвимость обнаружена исследователями израильского университета Бен-Гуриона в Негеве.Методу атаки дали название SATAn ("Сатана") — технология способна превратить любой штатный кабель SATA в радиоантенну для беспроводной кражи данных. Правда, как отмечают исследователи, уязвимость не будет работать, пока на компьютер не попадет специальная программа, которая может быть загружена и без физического вмешательства в компьютер.На пораженном компьютере SATAn используется стандартный протокол обмена данными по кабелю SATA для кодирования чувствительной информации в служебные сигналы обычной активности накопителей. Генерируется электромагнитный "шум", который кабель SATA как антенна транслирует на частоте 6 ГГц — дальность передачи ограничена одним метром.Исследователи, нашедшие уязвимость, считают, что ее реализация слишком сложна, чтобы угрожать рядовым пользователям. Однако крупным компаниям и структурам стоит подумать о новым методах защиты от угрозы — например, экранирование кабелей.

https://ria.ru/20220712/peregrev-1801773801.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии