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США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД - РИА Новости, 19.07.2022
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США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД
США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД - РИА Новости, 19.07.2022
США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД
США и союзники прорабатывают альтернативные действия на случай отказа Тегерана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), готовы применить... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:23
2022-07-19T22:23
в мире
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США и союзники прорабатывают альтернативные действия на случай отказа Тегерана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), готовы применить любые инструменты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Он заявил, что США готовы задействовать "любые инструменты", чтобы не допустить появление у Ирана ядерного оружия.Прайс обозначил крайнюю точку, когда Вашингтон перестанет ждать возвращения Ирана к исполнению сделки. "Есть дедлайн. Это точка, когда сделка, которая предложена месяцы назад, более не будет в интересах безопасности США", - сказал Прайс.Он заявил, что в нынешней ситуации, по оценке госдепа, разведки и международных оружейных экспертов, возвращение к СВПД позволит оказаться в лучшей позиции в контексте ядерной программы, чем имеющаяся. "Время на исходе", - предупредил Прайс.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
https://ria.ru/20220713/bayden-1802302076.html
https://ria.ru/20220719/nato-1803578974.html
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в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
22:23 19.07.2022
 
США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД

США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США и союзники прорабатывают альтернативные действия на случай отказа Тегерана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), готовы применить любые инструменты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы долго вовлечены в разработку альтернатив с нашими партнерами, у нас продолжатся эти дискуссии... Мы проводим дискуссии о том, какие шаги мы можем предпринять, если Иран даст понять, что не вернется к СВПД", - сказал Прайс на брифинге.
Он заявил, что США готовы задействовать "любые инструменты", чтобы не допустить появление у Ирана ядерного оружия.
Прайс обозначил крайнюю точку, когда Вашингтон перестанет ждать возвращения Ирана к исполнению сделки. "Есть дедлайн. Это точка, когда сделка, которая предложена месяцы назад, более не будет в интересах безопасности США", - сказал Прайс.
Он заявил, что в нынешней ситуации, по оценке госдепа, разведки и международных оружейных экспертов, возвращение к СВПД позволит оказаться в лучшей позиции в контексте ядерной программы, чем имеющаяся. "Время на исходе", - предупредил Прайс.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 21:13
США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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В миреИранСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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