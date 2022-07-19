США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД
США и союзники прорабатывают альтернативы на случай отказа Ирана от СВПД
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США и союзники прорабатывают альтернативные действия на случай отказа Тегерана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), готовы применить любые инструменты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы долго вовлечены в разработку альтернатив с нашими партнерами, у нас продолжатся эти дискуссии... Мы проводим дискуссии о том, какие шаги мы можем предпринять, если Иран даст понять, что не вернется к СВПД", - сказал Прайс на брифинге.
Прайс обозначил крайнюю точку, когда Вашингтон перестанет ждать возвращения Ирана к исполнению сделки. "Есть дедлайн. Это точка, когда сделка, которая предложена месяцы назад, более не будет в интересах безопасности США", - сказал Прайс.
Он заявил, что в нынешней ситуации, по оценке госдепа, разведки и международных оружейных экспертов, возвращение к СВПД позволит оказаться в лучшей позиции в контексте ядерной программы, чем имеющаяся. "Время на исходе", - предупредил Прайс.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.