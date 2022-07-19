https://ria.ru/20220719/iran-1803513720.html
Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот
Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот - РИА Новости, 19.07.2022
Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот
Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси отметил успешное развитие двусторонней торговли. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:08
2022-07-19T17:08
2022-07-19T18:07
в мире
россия
владимир путин
ибрахим раиси
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси отметил успешное развитие двусторонней торговли.Кроме того, российский лидер указал на плодотворное сотрудничество в сфере международной безопасности, в частности, вклад двух государств в урегулирование ситуации в Сирии.
https://ria.ru/20220719/vizit-1803515303.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, ибрахим раиси, сирия
17:08 19.07.2022 (обновлено: 18:07 19.07.2022)
Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот
Путин на встрече с президентом Ирана Раиси отметил рекордный товарооборот