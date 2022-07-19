https://ria.ru/20220719/iran-1803513720.html

Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот

Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот - РИА Новости, 19.07.2022

Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси отметил успешное развитие двусторонней торговли. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:08

2022-07-19T17:08

2022-07-19T18:07

в мире

россия

владимир путин

ибрахим раиси

сирия

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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси отметил успешное развитие двусторонней торговли.Кроме того, российский лидер указал на плодотворное сотрудничество в сфере международной безопасности, в частности, вклад двух государств в урегулирование ситуации в Сирии.

https://ria.ru/20220719/vizit-1803515303.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин, ибрахим раиси, сирия