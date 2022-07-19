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Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот
Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот - РИА Новости, 19.07.2022
Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот
Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси отметил успешное развитие двусторонней торговли. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:08
2022-07-19T18:07
в мире
россия
владимир путин
ибрахим раиси
сирия
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси отметил успешное развитие двусторонней торговли.Кроме того, российский лидер указал на плодотворное сотрудничество в сфере международной безопасности, в частности, вклад двух государств в урегулирование ситуации в Сирии.
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в мире, россия, владимир путин, ибрахим раиси, сирия
17:08 19.07.2022 (обновлено: 18:07 19.07.2022)
 
Путин на встрече с президентом Ирана отметил рекордный товарооборот

Путин на встрече с президентом Ирана Раиси отметил рекордный товарооборот

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси отметил успешное развитие двусторонней торговли.
Кроме того, российский лидер указал на плодотворное сотрудничество в сфере международной безопасности, в частности, вклад двух государств в урегулирование ситуации в Сирии.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
17:13
Президент Ирана назвал визит Путина поворотным для двусторонних отношений
 
В миреРоссияВладимир ПутинИбрахим РаисиСирия
 
 
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