https://ria.ru/20220719/iran-1803479171.html

Песков назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной линией политики

Песков назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной линией политики - РИА Новости, 19.07.2022

Песков назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной линией политики

Сотрудничество с Ираном - это не эпизодическая, а долгосрочная линия политики России, оно ориентировано на будущее и основательное настоящее, заявил... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:28

2022-07-19T15:28

2022-07-19T15:28

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотрудничество с Ираном - это не эпизодическая, а долгосрочная линия политики России, оно ориентировано на будущее и основательное настоящее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сотрудничество с Ираном, оно же не носит эпизодический характер, это долгосрочная линия нашей внешней политики. Мы ищем давно торгово-экономических отношений с Ираном, и они уже имеют очень давнюю, солидную базу", - сказал Песков в эфире Первого канала.Он добавил, что это сотрудничество ориентировано на будущее, имеет "солидное прошлое" и "основательное настоящее"."И оно может быть только на взаимовыгодной основе", - отметил пресс-секретарь главы государства.На вопрос, подпишут ли Россия и Иран сегодня договор о всеобъемлющем сотрудничестве, Песков ответил отрицательно и добавил, что документ должен быть подписан в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, в мире