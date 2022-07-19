Песков назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной линией политики
Пресс-секретарь президента Песков назвал сотрудничество с Ираном долгосрочной политикой
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотрудничество с Ираном - это не эпизодическая, а долгосрочная линия политики России, оно ориентировано на будущее и основательное настоящее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сотрудничество с Ираном, оно же не носит эпизодический характер, это долгосрочная линия нашей внешней политики. Мы ищем давно торгово-экономических отношений с Ираном, и они уже имеют очень давнюю, солидную базу", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он добавил, что это сотрудничество ориентировано на будущее, имеет "солидное прошлое" и "основательное настоящее".
"И оно может быть только на взаимовыгодной основе", - отметил пресс-секретарь главы государства.
На вопрос, подпишут ли Россия и Иран сегодня договор о всеобъемлющем сотрудничестве, Песков ответил отрицательно и добавил, что документ должен быть подписан в ближайшие месяцы.