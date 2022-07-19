https://ria.ru/20220719/iran-1803397644.html

В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными

В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными - РИА Новости, 19.07.2022

В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными

Угрозы госдепа США санкциями в адрес Тегерана выглядят "забавно" на фоне поставок вооружения Украине, в вопросе сотрудничества России с Ираном будут учитываться РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:13

2022-07-19T11:13

2022-07-19T11:13

сша

россия

иран

госдума рф

в мире

олег морозов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Угрозы госдепа США санкциями в адрес Тегерана выглядят "забавно" на фоне поставок вооружения Украине, в вопросе сотрудничества России с Ираном будут учитываться интересы партнеров на Ближнем Востоке, а не опасения США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники. Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине."Выглядит забавно. После массовых поставок американских систем Украине... Мы будем учитывать не американские "опасения", а интересы наших партнёров на Ближнем Востоке", - сказал Морозов. По его словам, "сотрудничество Ирана и РФ в военной сфере может стать одним из направлений сотрудничества наших стран на стратегическую перспективу".Морозов добавил, что после визита президента РФ Владимира Путина в Иран мироустройство в регионе изменится. "Понятно, что после визита Путина архитектура мироустройства в этом регионе кардинально изменится. Мнение США на этот счёт будет нас интересовать в последнюю очередь", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

сша

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, иран, госдума рф, в мире, олег морозов