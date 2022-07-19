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В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными - РИА Новости, 19.07.2022
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В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными
В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными - РИА Новости, 19.07.2022
В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными
Угрозы госдепа США санкциями в адрес Тегерана выглядят "забавно" на фоне поставок вооружения Украине, в вопросе сотрудничества России с Ираном будут учитываться РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:13
2022-07-19T11:13
сша
россия
иран
госдума рф
в мире
олег морозов
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Угрозы госдепа США санкциями в адрес Тегерана выглядят "забавно" на фоне поставок вооружения Украине, в вопросе сотрудничества России с Ираном будут учитываться интересы партнеров на Ближнем Востоке, а не опасения США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники. Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине."Выглядит забавно. После массовых поставок американских систем Украине... Мы будем учитывать не американские "опасения", а интересы наших партнёров на Ближнем Востоке", - сказал Морозов. По его словам, "сотрудничество Ирана и РФ в военной сфере может стать одним из направлений сотрудничества наших стран на стратегическую перспективу".Морозов добавил, что после визита президента РФ Владимира Путина в Иран мироустройство в регионе изменится. "Понятно, что после визита Путина архитектура мироустройства в этом регионе кардинально изменится. Мнение США на этот счёт будет нас интересовать в последнюю очередь", - резюмировал он.
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сша, россия, иран, госдума рф, в мире, олег морозов
11:13 19.07.2022
 
В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными

Депутат Морозов назвал угрозы США санкциями Ирану из-за сотрудничества с Россией забавными

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Угрозы госдепа США санкциями в адрес Тегерана выглядят "забавно" на фоне поставок вооружения Украине, в вопросе сотрудничества России с Ираном будут учитываться интересы партнеров на Ближнем Востоке, а не опасения США, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники. Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине.
"Выглядит забавно. После массовых поставок американских систем Украине... Мы будем учитывать не американские "опасения", а интересы наших партнёров на Ближнем Востоке", - сказал Морозов. По его словам, "сотрудничество Ирана и РФ в военной сфере может стать одним из направлений сотрудничества наших стран на стратегическую перспективу".
Морозов добавил, что после визита президента РФ Владимира Путина в Иран мироустройство в регионе изменится. "Понятно, что после визита Путина архитектура мироустройства в этом регионе кардинально изменится. Мнение США на этот счёт будет нас интересовать в последнюю очередь", - резюмировал он.
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
08:00
Больше, чем беспилотники: что Иран может дать России
 
СШАРоссияИранГосдума РФВ миреОлег Морозов
 
 
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