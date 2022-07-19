https://ria.ru/20220719/iphone-1803421657.html

В новом iPhone не будет SIM-карты

В новом iPhone не будет SIM-карты - РИА Новости, 19.07.2022

В новом iPhone не будет SIM-карты

В очередном поколении смартфонов Apple может появиться модель без слота под SIM-карты. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на отраслевых экспертов. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:38

2022-07-19T12:38

2022-07-19T12:38

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В очередном поколении смартфонов Apple может появиться модель без слота под SIM-карты. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на отраслевых экспертов.Технология eSIM стала популярной в Европе и Азии, где потребители переключаются между предоплаченными планами, чтобы получить лучший из доступных тарифов. По той же причине и в США, на главном рынке для Apple, все чаще обращают внимание на виртуальные "симки".Аналитик компании GlobalData Эмма Мор-Макклун заявила, что в Apple намерена создать iPhone 14 без физической SIM, став первым в мире смартфоном, где слота под карточку нет. Впрочем, речь может идти об отдельных версиях для конкретных рынков.Ожидается, что новое поколение iPhone будет представлено осенью 2022 года. В семейство войдут четыре модели, главные изменения ждут Pro-версии, которым достанется новая камера, измененный экранный вырез и производительная платформа.

https://ria.ru/20220706/apple-1800641474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, apple, apple iphone