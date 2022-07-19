https://ria.ru/20220719/iphone-1803359038.html

Исследование: цены на IPhone в России вернулись к уровню начала февраля

Исследование: цены на IPhone в России вернулись к уровню начала февраля - РИА Новости, 19.07.2022

Исследование: цены на IPhone в России вернулись к уровню начала февраля

Цены на IPhone вернулись в России к уровню начала февраля — снижение по итогам второго квартала к первому доходит до 23%, падение стоимости к отметкам первых... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:35

2022-07-19T05:35

2022-07-19T06:21

экономика

apple iphone

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Цены на IPhone вернулись в России к уровню начала февраля — снижение по итогам второго квартала к первому доходит до 23%, падение стоимости к отметкам первых трех месяцев наблюдается и среди других популярных моделей смартфонов, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Средняя стоимость IPhone 12 составляет 57 098 рублей (–22% относительно первого квартала этого года, когда цена смартфона составляла 69 484 рубля), IPhone 11 Pro 256GB – 50 758 рублей (–23%), средняя цена iPhone 11 Pro Max 256GB вернулась к показателям первого квартала этого года и составляет 64 726 рублей.Кроме того, средняя стоимость Samsung Galaxy S20 FE в отечественных интернет-магазинах по итогам второго квартала составляет 38 949 рублей, что на 9% дешевле, чем в первом квартале. Цена на смартфон Xiaomi Poco X3 Pro 8/256Gb вернулась к значениям первого квартала (26 410 рублей), как и стоимость Samsung Galaxy A52 256GB (32 920 рублей).Аналогичная динамика наблюдается и на рынке ноутбуков: средняя стоимость MacBook Air (модель 2020 года) во втором квартале снизилась на 34% и составила 96 828 рублей, при этом спрос на него вырос на 71%. Цена Xiaomi Mi Notebook Pro снизилась на 15%, до 99 798 рублей (спрос вырос на 64%), а цена ноутбука HP 15s-eq2022ur просела более чем в два раза – на 139%, до 55 250 рублей.Аналитики также отметили, что во втором квартале россияне стали реже интересоваться подержанной техникой: спрос на покупки смартфонов с рук упал на 8%, на ноутбуки - на 28%. Также заметно падение онлайн-спроса на ремонт техники: смартфонов – на 28%, ноутбуков – на 20%. "Стоит отметить, что большинство россиян все еще сохраняют режим экономии, поэтому смартфоны "прошлых сезонов" по спросу сейчас сопоставимы с актуальными", - отметили эксперты Price.ru.

https://ria.ru/20220608/nastroyki-1793870243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, apple iphone, россия