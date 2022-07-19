https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803472476.html

Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года

Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года - РИА Новости, 19.07.2022

Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года

Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют данные федерального статистического управления... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:00

2022-07-19T15:00

2022-07-19T15:00

экономика

цены на нефть

австрия

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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria.По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 1,4%."Дальнейший рост цен на топливо, продукты питания, бытовую электроэнергию и рестораны снова значительно увеличил инфляцию в Австрии. При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года", - заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.Он отметил, что инфляция также особенно заметна в еженедельных покупках: цена на мини-корзину, которая включает в себя топливо, продукты питания и услуги, выросла на 18,8% в годовом исчислении.Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.

https://ria.ru/20220713/inflyatsiya-1802220568.html

австрия

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экономика, цены на нефть, австрия