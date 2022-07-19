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Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года - РИА Новости, 19.07.2022
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Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года
Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года - РИА Новости, 19.07.2022
Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года
Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют данные федерального статистического управления... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:00
2022-07-19T15:00
экономика
цены на нефть
австрия
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria.По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 1,4%."Дальнейший рост цен на топливо, продукты питания, бытовую электроэнергию и рестораны снова значительно увеличил инфляцию в Австрии. При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года", - заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.Он отметил, что инфляция также особенно заметна в еженедельных покупках: цена на мини-корзину, которая включает в себя топливо, продукты питания и услуги, выросла на 18,8% в годовом исчислении.Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.
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экономика, цены на нефть, австрия
15:00 19.07.2022
 
Годовая инфляция в Австрии достигла максимума с 1975 года

Statistik Austria: годовая инфляция в Австрии в июне достигла 8,7 процента

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года - 8,7%, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria.
По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 1,4%.
"Дальнейший рост цен на топливо, продукты питания, бытовую электроэнергию и рестораны снова значительно увеличил инфляцию в Австрии. При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года", - заявил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.
Он отметил, что инфляция также особенно заметна в еженедельных покупках: цена на мини-корзину, которая включает в себя топливо, продукты питания и услуги, выросла на 18,8% в годовом исчислении.
Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув уровня в 7,7%.
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