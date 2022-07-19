https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803367346.html

ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол

ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол - РИА Новости, 19.07.2022

ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол

Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:39

2022-07-19T08:39

2022-07-19T09:08

индонезия

евразийский экономический союз

в мире

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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в стране Людмила Воробьева."Не могу не отметить, что сейчас мы находимся на пороге запуска переговоров между ЕАЭС и Индонезией о создании зоны свободной торговли", - сказала агентству глава российской дипмиссии в Индонезии."Такое решение уже было принято Высшим советом Евразийского экономического союза, и дело за практической реализацией. Мы надеемся, что до конца года этот процесс будет запущен", - добавила Воробьева.Читайте полный текст интервью >>

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индонезия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, евразийский экономический союз, в мире