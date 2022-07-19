https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803367346.html
ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол
ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол - РИА Новости, 19.07.2022
ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол
Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:39
2022-07-19T08:39
2022-07-19T09:08
индонезия
евразийский экономический союз
в мире
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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в стране Людмила Воробьева."Не могу не отметить, что сейчас мы находимся на пороге запуска переговоров между ЕАЭС и Индонезией о создании зоны свободной торговли", - сказала агентству глава российской дипмиссии в Индонезии."Такое решение уже было принято Высшим советом Евразийского экономического союза, и дело за практической реализацией. Мы надеемся, что до конца года этот процесс будет запущен", - добавила Воробьева.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, евразийский экономический союз, в мире
08:39 19.07.2022 (обновлено: 09:08 19.07.2022)
ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол
Посол в Джакарте Воробьева: ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о зоне свободной торговли