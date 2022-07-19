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ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол - РИА Новости, 19.07.2022
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ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол
ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол - РИА Новости, 19.07.2022
ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол
Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:39
2022-07-19T09:08
индонезия
евразийский экономический союз
в мире
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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в стране Людмила Воробьева."Не могу не отметить, что сейчас мы находимся на пороге запуска переговоров между ЕАЭС и Индонезией о создании зоны свободной торговли", - сказала агентству глава российской дипмиссии в Индонезии."Такое решение уже было принято Высшим советом Евразийского экономического союза, и дело за практической реализацией. Мы надеемся, что до конца года этот процесс будет запущен", - добавила Воробьева.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803362023.html
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индонезия, евразийский экономический союз, в мире
08:39 19.07.2022 (обновлено: 09:08 19.07.2022)
 
ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о свободной торговле, заявила посол

Посол в Джакарте Воробьева: ЕАЭС и Индонезия готовят переговоры о зоне свободной торговли

CC BY 3.0 / rheins / Город Нуса-Лембонган, Индонезия
Город Нуса-Лембонган, Индонезия - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
CC BY 3.0 / rheins /
Город Нуса-Лембонган, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в стране Людмила Воробьева.
"Не могу не отметить, что сейчас мы находимся на пороге запуска переговоров между ЕАЭС и Индонезией о создании зоны свободной торговли", - сказала агентству глава российской дипмиссии в Индонезии.
"Такое решение уже было принято Высшим советом Евразийского экономического союза, и дело за практической реализацией. Мы надеемся, что до конца года этот процесс будет запущен", - добавила Воробьева.
Читайте полный текст интервью >>
Джакарта - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
07:10
Посол России рассказала о развитии торговли с Индонезией
 
ИндонезияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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