https://ria.ru/20220719/igla-1803373972.html

В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу

В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу - РИА Новости, 19.07.2022

В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу

Ребенок, отдыхающий в детском лагере "Созвездие" под Хабаровском, проглотил иглу, проводится проверка инцидента, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:27

2022-07-19T09:27

2022-07-19T09:27

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Ребенок, отдыхающий в детском лагере "Созвездие" под Хабаровском, проглотил иглу, проводится проверка инцидента, сообщает прокуратура Хабаровского края.В соцсетях появилась информация, что в детском лагере "Созвездие", расположенном в селе Екатеринославка района имени Лазо, мальчик проглотил иголку. Инцидент произошел 15 июля, уточнили РИА Новости в краевом минздраве. По разным версиям он мог взять иглу из швейного набора, привезенного с собой из дома, либо с информационного стенда в лагере, а потом якобы зажал ее между зубов и лег в кровать. Его на скорой увезли в больницу. По информации из соцсетей, из лагеря уволили двоих вожатых смены. Получить комментарии от руководства учреждения РИА Новости не удалось."Прокуратура района имени Лазо проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о том, что в краевом детском центре "Созвездие" ребенок проглотил иглу. Выясняются обстоятельства случившегося. Будет дана оценка деятельности должностных лиц детского учреждения", - сообщает надзорное ведомство.Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, ребенку сделали рентген в районной больнице имени Лазо, потом транспортировали в детскую краевую больницу в Хабаровске. "Игла вышла естественным путем, ребенок здоров и выписан уже домой", - добавила пресс-секретарь ведомства Юлия Тагнер.

https://ria.ru/20220718/yakutsk-1803141349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровск, хабаровский край