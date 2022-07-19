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В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу - РИА Новости, 19.07.2022
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В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу
В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу - РИА Новости, 19.07.2022
В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу
Ребенок, отдыхающий в детском лагере "Созвездие" под Хабаровском, проглотил иглу, проводится проверка инцидента, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:27
2022-07-19T09:27
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Ребенок, отдыхающий в детском лагере "Созвездие" под Хабаровском, проглотил иглу, проводится проверка инцидента, сообщает прокуратура Хабаровского края.В соцсетях появилась информация, что в детском лагере "Созвездие", расположенном в селе Екатеринославка района имени Лазо, мальчик проглотил иголку. Инцидент произошел 15 июля, уточнили РИА Новости в краевом минздраве. По разным версиям он мог взять иглу из швейного набора, привезенного с собой из дома, либо с информационного стенда в лагере, а потом якобы зажал ее между зубов и лег в кровать. Его на скорой увезли в больницу. По информации из соцсетей, из лагеря уволили двоих вожатых смены. Получить комментарии от руководства учреждения РИА Новости не удалось."Прокуратура района имени Лазо проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о том, что в краевом детском центре "Созвездие" ребенок проглотил иглу. Выясняются обстоятельства случившегося. Будет дана оценка деятельности должностных лиц детского учреждения", - сообщает надзорное ведомство.Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, ребенку сделали рентген в районной больнице имени Лазо, потом транспортировали в детскую краевую больницу в Хабаровске. "Игла вышла естественным путем, ребенок здоров и выписан уже домой", - добавила пресс-секретарь ведомства Юлия Тагнер.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
09:27 19.07.2022
 
В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу

В детском лагере под Хабаровском ребенок проглотил иглу, прокуратура проводит проверку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 19 июл - РИА Новости. Ребенок, отдыхающий в детском лагере "Созвездие" под Хабаровском, проглотил иглу, проводится проверка инцидента, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В соцсетях появилась информация, что в детском лагере "Созвездие", расположенном в селе Екатеринославка района имени Лазо, мальчик проглотил иголку. Инцидент произошел 15 июля, уточнили РИА Новости в краевом минздраве. По разным версиям он мог взять иглу из швейного набора, привезенного с собой из дома, либо с информационного стенда в лагере, а потом якобы зажал ее между зубов и лег в кровать. Его на скорой увезли в больницу. По информации из соцсетей, из лагеря уволили двоих вожатых смены. Получить комментарии от руководства учреждения РИА Новости не удалось.
"Прокуратура района имени Лазо проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о том, что в краевом детском центре "Созвездие" ребенок проглотил иглу. Выясняются обстоятельства случившегося. Будет дана оценка деятельности должностных лиц детского учреждения", - сообщает надзорное ведомство.
Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, ребенку сделали рентген в районной больнице имени Лазо, потом транспортировали в детскую краевую больницу в Хабаровске. "Игла вышла естественным путем, ребенок здоров и выписан уже домой", - добавила пресс-секретарь ведомства Юлия Тагнер.
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