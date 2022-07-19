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В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе - РИА Новости, 19.07.2022
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В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе
В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе - РИА Новости, 19.07.2022
В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе
Неизвестный с ножом совершил нападение на севере Иерусалиме, есть раненые, нападавший нейтрализован. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:38
2022-07-19T17:40
в мире
израиль
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Неизвестный с ножом совершил нападение на севере Иерусалиме, есть раненые, нападавший нейтрализован."Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о нанесении ножевых ранений в автобусе в районе перекрестка Рамот в Иерусалиме", - информирует израильская полиция.По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", 41-летний мужчина с ножевыми ранениями госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное."Раненый лежал на тротуаре рядом с автобусом, он был в сознании, на теле были кровоточащие ножевые ранения… Его эвакуировали в отделение интенсивной терапии", - отмечают медики.СМИ пишут, что ранены несколько человек.Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", "террорист нейтрализован".
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в мире, израиль, иерусалим
17:38 19.07.2022 (обновлено: 17:40 19.07.2022)
 
В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе

На севере Иерусалима мужчина с ножом напал на людей в автобусе, есть раненые

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Неизвестный с ножом совершил нападение на севере Иерусалиме, есть раненые, нападавший нейтрализован.
"Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о нанесении ножевых ранений в автобусе в районе перекрестка Рамот в Иерусалиме", - информирует израильская полиция.
По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", 41-летний мужчина с ножевыми ранениями госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
"Раненый лежал на тротуаре рядом с автобусом, он был в сознании, на теле были кровоточащие ножевые ранения… Его эвакуировали в отделение интенсивной терапии", - отмечают медики.
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СМИ пишут, что ранены несколько человек.
Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", "террорист нейтрализован".
 
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