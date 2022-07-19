https://ria.ru/20220719/ierusalim-1803521443.html

В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе

В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе - РИА Новости, 19.07.2022

В Иерусалиме мужчина с ножом напал на людей в автобусе

Неизвестный с ножом совершил нападение на севере Иерусалиме, есть раненые, нападавший нейтрализован. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:38

2022-07-19T17:38

2022-07-19T17:40

в мире

израиль

иерусалим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Неизвестный с ножом совершил нападение на севере Иерусалиме, есть раненые, нападавший нейтрализован."Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о нанесении ножевых ранений в автобусе в районе перекрестка Рамот в Иерусалиме", - информирует израильская полиция.По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", 41-летний мужчина с ножевыми ранениями госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное."Раненый лежал на тротуаре рядом с автобусом, он был в сознании, на теле были кровоточащие ножевые ранения… Его эвакуировали в отделение интенсивной терапии", - отмечают медики.СМИ пишут, что ранены несколько человек.Согласно информации поисково-спасательной службы "ЗАКА", "террорист нейтрализован".

https://ria.ru/20220713/bayden-1802214713.html

израиль

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, иерусалим